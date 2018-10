Kleines Konzertfest mit dem Cellisten Jakob Spahn

Am Donnerstag, den 18. Oktober, um 19 Uhr lädt der Marburger Konzertverein in der intimen Atmosphäre des kleinen Saals des Erwin-Piscator-Hauses zu einem „Kleinen Konzertfest“ mit dem Cellisten Jakob Spahn, der sich und seinem Publikum mit einem ungewöhnlichen Soloprogramm zwischen Bach und Penderecki die alte Frage stellt: „Was ist mir Johann Sebastian Bach und was bedeutet er für unsere Zeit?“ Max Regers Antwort war einfach, Bach sei „Anfang und Ende aller Musik“. Wie Jakob Spahns musikalische Antwort ausfällt, darauf darf man gespannt sein. Zu hören sein werden neben einer der Solo-Suiten von Johann Sebastian Bach Werke von Kaija Saariaho, Paul Hindemith, Krzysztof Penderecki und Gaspar Cassadó.

Im Rahmen eines Konzertfestes darf und soll aber auch gefeiert werden. Gründe dafür sind die bevorstehende Saison mit ihrem musikalischen Spektrum von Werken des Barock bis hin zu Musik des 21. Jahrhunderts und die erfolgreiche vergangene Saison mit ihrem wieder deutlich gestiegenen Publikumsinteresse. Vor allem ist dieser besondere Abend aber ein musikalischer Dank an den langjährigen Vorsitzenden des Marburger Konzertvereins Dr. Friedemann Nassauer, der sich nach fast zwei Jahrzehnten im Mai diesen Jahres aus der aktiven Vereinsarbeit zurückgezogen hat.

Der sonst übliche Einführungsvortrag entfällt an diesem Abend. Karten für die Veranstaltung sind zum Preis von 15€/10€/7€ bei den üblichen Vorverkaufsstellen, online bei Reservix, über karten@marburger-konzertverein.de oder am Konzertabend selbst an der ab 18 Uhr geöffneten Abendkasse erhältlich.