Klaviermusik zu vier Händen, Klavierduo Barbara Schmidt u. Marcus Schwarz, Sa., 23.11.19, 20.00 Uhr, TurmCafé

Klavierduo Barbara Schmidt & Marcus SchwarzKlaviermusik zu vier Händen aus Spanien, Nord-, Mittel- und SüdamerikaEintritt: 16,- / 13,- €In seinem neuen Programm widmet sich das Klavierduo Barbara Schmidt u. Marcus Schwarz, Klaviermusik zu 4 Händen aus Spanien, Nord-, Mittel- und Südamerika. Der Bogen der ausgewählten Werke reicht von Spanien (Enrique Granados und Manuel de Falla), über Mittel- und Südamerika (Ernesto Lecuono und Astor Piazzolla) bis nach Nordamerika (Louis Moreau Gottschalk, George Gershwin, Percy Grainger und Eubie Blake).Die beiden Künstler präsentieren in ihrem neuen Konzertprogramm neben vierhändiger Klaviermusik auch Soloklavierwerke. Die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Klangpaletten dieser beiden Gattungen sowie die stilistische Abwechslung ist für das Publikum besonders reizvoll.Die Pianisten Barbara Schmidt und Marcus Schwarz verbindet eine lange musikalische Zusammenarbeit. Sie lernten sich in ihrer Studienzeit kennen und entdeckten schon damals ihre gemeinsame Vorliebe für den ganz speziellen orchestralen Klang, der das vierhändige Klavierspiel auszeichnet. Beide Pianisten verbindet ihre gemeinsame Vorstellung von einem gesanglichen Klavierspiel sowie ein ausgeprägter Sinn für Rhythmus – sozusagen für eine Musik die „Geist und Füße“ gleichermaßen anspricht. In seinen Programmen widmet sich das Duo den Standardwerken des vierhändigen Klavierspiels (beispielsweise von Franz Schubert, Johannes Brahms, Claude Debussy oder Gabriel Fauré) aber darüber hinaus auch immer wieder gerne musikalischen Raritäten, die nur selten im Konzertsaal anzutreffen sind.Barbara Schmidt absolvierte ihr Klavierstudium an der Musikakademie Kassel. Ihre pianistische Ausbildung vertiefte sie an der Musikhochschule Aachen sowie am Konservatorium Osnabrück. Dort schloss sie bei Ljuba Dimowa-Florian ihr Diplomstudium mit Auszeichnung ab. Nach dem Studium widmete sie sich vermehrt der Kammermusik sowie Soloprogrammen mit spanischer Klaviermusik vom Barock bis ins 20. Jahrhundert. Regelmäßig konzertiert sie im Klavierduo mit Marcus Schwarz. Seit 1999 ist sie als Klavierpädagogin an der Musikschule Baunatal tätig.Marcus Schwarz wurde in Dinkelsbühl/Franken geboren. Nach ersten prägenden pianistischen Eindrücken durch den Unterricht bei Ruskin K. Cooper und Detlev Eisinger sowie musiktheoretischen Studien am Dr. Hoch’schen Konservatorium Frankfurt/Main studierte er Klavier an der Musikakademie der Stadt Kassel bei Nikolaj Posnjakow, Joachim Kirschner und Iwan Urwalow. Seit 1995 unterrichtet er an der Musikschule Baunatal. Als Interpret widmet sich Marcus Schwarz auch der Pflege des amerikanischen Ragtime. Seine Ragtime-Konzerte führten ihn nicht nur durch ganz Deutschland sondern auch in die Schweiz sowie Russland. Mit der kammeroper kassel e.V. brachte er 2008 Scott Joplins legendäre Oper „Treemonisha“ sowie 2018 das komplette Songschaffen des „King of Ragtime“ auf die Bühne. In Zusammenarbeit mit der Schauspielerin Sabine Wackernagel entstand ein Programm „Red Peppers – Die Ragtime Frauen“, das die Komponistinnen des Ragtime vorstellte. 2014 erschien bei Antes Edition die CD „Ragtime Beauties“ mit Musik von Scott Joplin, Joseph F. Lamb, James Scott und anderen Ragtime-Komponisten. Neben seinen Ragtime-Aktivitäten konzertiert er regelmäßig im Klavierduo mit Barbara Schmidt.ProgrammErnesto Lecuono Malagueña(1895-1963)Ignacio Cervantes 3 Danzas Cubanas(1847-1905)Manuel de Falla Danse espagnole (aus „La Vida Breve“)(1876-1946)Astor Piazzolla Verano Porteño(1921-1992) Otoño PorteñoInvierno PorteñoPAUSEGeorge Gershwin Three Preludes(1898-1937) I Allegro ben ritmato e decisoII Andante con moto e poco rubatoIII Allegro ben ritmato e decisoPercy Grainger Walking Tune(1882-1961) Let’s Dance Gay In Green MeadowCountry GardensHarvest HymnGeorge Gershwin Cuban Overture