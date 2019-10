Klavierabend mit Benjamin Moser beim Marburger Konzertverein

Am Sonntag, den 20.Oktober, begrüßt der Marburger Konzertverein den renommierten Pianisten Benjamin Moser um 20 Uhr zu einem Klavierabend mit spätromantischen und impressionistischen Werken der französischen Belle Epoque aus der Feder von Cesar Franck, Claude Debussy und Maurice Ravel. Diesen stellt Benjamin Moser jenseits des Atlantiks fast zeitgleich von George Gershwin verfasste Preludes und Songs voran, wie sie amerikanischer kaum sein könnten. Das Programm des Abends gipfelt in Ravels ebenso rätselhaftem wie hochvirtuosen gaspard de la nuit.



George Gershwin, Three Preludes for Piano / George Gershwin, Drei Song-Bearbeitungen (Earl Wild): The Man I love, Embraceable You, Fascinating Rhythm / Claude Debussy, Vier Préludes aus Buch 1/ César Franck, Prélude, Choral et Fugue h-Moll FWV 21 / Claude Debussy, Arabesque E-Dur und Claire de Lune aus Suite bergamasque / Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit



Wie gewohnt findet eine Stunde vor dem Konzert eine Einführung in die aufgeführten Werke statt. Alle im Vorverkauf erstandenen Konzertkarten sind ohne Aufpreis 5 Stunden vor und nach dem Konzert als Ticket für den öffentlichen Nahverkehr im gesamten RMV-Gebiet gültig. Tickets zwischen 20€ und 32€ sind an den üblichen Vorverkaufsstellen, online über Reservix, über karten@marburger-konzertverein.de oder an der ab 18.30 Uhr geöffneten Abendkasse erhältlich.