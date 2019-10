Klassische Konzertgitarre, Der Klang des Lebens mit Juan Carlos Arancibia Navarro

Klassische KonzertgitarreDer Klang des Lebens mit Juan Carlos Arancibia NavarroEintritt: 15,-/12,- €Juan Carlos Arancibia Navarro„Ein unglaublicher Könner an der Gitarre“ schrieben die Westfälischen Nachrichten über Juan Carlos Arancibia Navarro nach einem seiner Konzerte. Über 300 Auftritte in Deutschland, Perú und Europa sowie verschiedene Radio- und Fernsehübertragungen bestätigen die außergewöhnliche Qualität des Musikers.Navarro gehört zu den aktivsten Gitarristen seiner Generation. Schon während seines Studiums bei Oscar Zamora am Nationalen Musikkonservatorium (Conservatorio nacional de Música) in Lima gewann er mehrere Preise und trat in den größten Sälen Limas auf.2006 ging Juan Carlos Navarro nach Deutschland, um an der Hochschule für Musik Detmold bei Prof. Dale Kavanagh und Prof. Thomas Kirchhoff (Amadeus Guitar Duo) zu studieren. In Detmold absolvierte er sein künstlerisches Diplomstudium und bestand sein Konzertexamen mit Auszeichnung. Im selben Jahr sendete der WDR ein Porträt über den Gitarristen. An der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf schloss er ein Masterstudium in Kammermusik bei Prof. Joaquín Clerch mit Bestnote ab.Auch in Deutschland wurde der junge Gitarrist ausgezeichnet. So erhielt Navarro 2008 den GWK-Förderpreis Musik der Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit und gewann im selben Jahr ein Stipendium des Alumni-Vereins der Hochschule für Musik Detmold. Im November 2010 wurde ihm der Sonderpreis „Junge Kunst International“ der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold verliehen. Mehrere Preise gewann er im ARIE DUO zusammen mit der Flötistin Anita Farkas, wie z.B. den Leopold Bellan Kammermusikpreis in Paris.Der Künstler spielte als Solist bei zahlreichen Musikfestivals und trat solistisch mit verschiedenen Orchestern wie z.B. dem Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode und dem Detmolder Kammerorchester auf.Carlos Navarro unterrichtet seit mehreren Jahren in Deutschland und gibt regelmäßig Meisterkurse. Seit Oktober 2014 ist er Lehrbeauftragter an der Technischen Universität Dortmund und leitet das neu gegründete Gitarrenensemble der TU. Im Mai 2017 organisierte er als Vorsitzender des Freundeskreises der Gitarrenmusik Dortmund e.V. zusammen mit der Stadt Dortmund und der TU Dortmund das Dortmunder Gitarrenfestival.Die erste CD Navarros, die er mit dem Gran Guitarra Quartet aufnahm, wurde von der Fachpresse hoch gelobt. Seine CD „Café“, die er im ARIE DUO mit Anita Farkas einspielte, bezeichnete das Magazin des Bundes Deutscher Zupfmusiker als „absolut hörenswert“. „Danzas“ ist die dritte CD-Produktion des Gitarristen und wurde schon als „ein Luxus für die Gitarrenwelt“ bezeichnet. Die neue CD des ARIE DUO anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums "Cuentos de Opera" erschien Ende 2018 bei GWK RECORDS (www.gwk-records.de)Juan Carlos Arancibia Navarro - GuitarraProgramaJoaquin Turina (1882-1949) SevillanasFernando Sor (1778-1839) Variaciones sobre un Tema de MozartDaniel Alomía Robles (1871-1942) El Condor Pasa (Arr. R.García Zárate)Roland Dyens (1955-2016) Libra Sonatina- India- Largo- FuocoPAUSEIsaac Albéniz (1860-1909) AsturiasAgustín Barrios (1885-1944) La Catedral- Preludo saudade- Andante religioso- Allegro solemneJulio Arancibia (1966*) Vals a mi madreCarlo Domeniconi (1947*) Koyunbaba