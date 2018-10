Kammerorchester des Nationaltheaters Prag beim Marburger Konzertverein

Am Dienstag den 23. Oktober um 20 Uhr eröffnet der Marburger Konzertverein mit dem Kammerorchester des Nationaltheaters Prag unter der bewährten Leitung von Petr Vronsky im großen Saal des Erwin-Piscator-Hauses die Spielzeit 2018/19. Den Auftakt zu diesem Abend bildet die märchenhafte Konzert-Ouvertüre F-Dur „Schöne Melusine“ op.3 von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Mit Robert Schumanns Cellokonzert a-moll op.129 und dem weit über die Grenzen Tschechiens hinaus bekannten Petr Nouzovský am Cello erklingt anschließend eines der anspruchsvollsten Stücke für diese Instrument überhaupt, dessen Intensität und Emotionalität vom Solisten alles fordern, bevor Ludwig van Beethovens, häufig als seine romantischste bezeichnete, eher selten gespielte Vierte Symphonie den Abend beschließt.

Auch in dieser Saison findet eine Stunde vor jedem Konzert eine Einführung in die aufgeführten Werke statt. Alle im Vorverkauf erstandenen Konzertkarten sind ohne Aufpreis 5 Stunden vor und nach dem Konzert als Ticket für den öffentlichen Nahverkehr im gesamten RMV-Gebiet gültig. Tickets sind an den üblichen Vorverkaufsstellen, online über Reservix, über karten@marburger-konzertverein.de oder an der ab 18.30 Uhr geöffneten Abendkasse erhältlich.