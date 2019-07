Jüdische Musik vom Feinsten, Naschuwa - virtuos mit „fiel Gefiel“ - Fr., 09.08.19, 20.00 Uhr, TurmPavillon

Naschuwa - virtuos mit „fiel Gefiel“Jüdische Musik vom FeinstenEin bewegender Beitrag zum christlich-jüdischen DialogEintritt: 12,- / 10,- €Am 9. August 2019 läd MObiLO-Kultur, der Betreiber des TurmCafés, zu einem Konzert mit der Gruppe „Naschuwa“ ein. “Naschuwa“ bedeutet umkehren, sich hinwenden, sich interessieren. Diese Offenheit und dieses Interesse an der jüdischen Musik und der jüdischen Kultur zeigt sich bei Naschuwa und seinem Publikum in jedem einzelnen Beitrag des Programms.„A lidele lechajim“ (Ein Lied zum Leben).Das Repertoire der vier sympathischen Musiker umfasst jiddische und hebräische Lieder sowie mitreißende Klezmer-Musik. Matthias Helms (Geige und Gesang) und Thomas Damm (Gitarre), die beiden Gründungsmitglieder der Gruppe, führen kurzweilig und lehrreich durch das Programm, animieren das Publikum zum Mitsingen der eingängigen Refrains – beispielsweise beim „Chiribim chiribam“, und lehren es sogar ein wenig Jiddisch, das immer mit Begeisterung aufgenommen und nachgesprochen wird. Komplettiert wird das Quartett durch Rainer Ortner am Akkordeon und Knud Krautwig am Kontrabass, die ihren Instrumenten virtuose Klänge entlockten und mit Geige und Gitarre in allen Facetten der jüdischen Musik zu einer musikalischen Einheit verschmelzen.Das Programm 2019 (“schpil a frejlach“)Fröhlich, inspirierend, aber durchaus auch nachdenklich, wirkt das musikalische Programm der Musikgruppe „Naschuwa“. Es spannt einen weiten musikalischen Bogen, stellt unterschiedliche Seiten der jüdischen Musik-Kultur vor und schlägt Brücken zum Hier und Heute. Neben der virtuosen Musik kommt auch der jüdische Humor nicht zu kurz.Vom Wohl und Weh des Alltags, vom Zusammenleben im Schtetl und im Ghetto erzählen die jiddischen Lieder dieser musikalischen Reise. Sie machen auch vor politischer Verfolgung nicht halt, rufen also auch geschichtliche Erinnerung wach.Die hebräischen Lieder kommen aus dem israelischen Alltag, aber auch aus der Synagoge Die Klezmer-Musik knüpft an die Tradition der Klezmorim an, die jahrhundertelang auf Hochzeiten, Bar Mizwoth und anderen Festen gespielt haben.Eigenkompositionen im Stil der traditionellen Klezmer-Musik runden das Repertoire ab und lassen persönliche Einflüsse erkennen.Naschuwa über ihre Konzerte:„Als Nichtjuden führen wir – zusammen mit unserem Publikum - ein musikalisches Gespräch mit jüdischer Kultur. Wir wenden uns einer Welt zu, die einmal unter uns lebendig war, Land und Leute in Deutschland mit geprägt haben und lassen uns von ihr bereichern.“Der einstige Bundespräsident Johannes Rau schrieb in einem Brief an Tom Damm über die Arbeit von Naschuwa: „Ihr besonderer Beitrag zum christlich-jüdischen Dialog, Ihre Appelle gegen Antisemitismus, Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit verdienen Anerkennung und Hochachtung.“ Im Kontakt mit dieser zutiefst menschlichen, Grenzenaufsprengenden Musik und Kultur führt sich jede Form von Rechtsextremismus selbst ad absurdum.Naschuwa, das sind:Matthias Helms, Geige und GesangTom Damm, Gitarren, TablaRainer Ortner, AkkordeonThore Benz, KontrabassSeit 30 Jahren tingelt Naschuwa – zunächst als Duo – durch Deutschland und Europa und gibt Konzerte, spielt in Kirchen, Synagogen und Jazzkellern, auf Kulturfesten und Kirchentagen, in Museen und Gedenkstätten. Die Musiker versuchen, mit ihren Liedern und Klezmer-Stücken sowie den eingestreuten Erklärungen eine uns fast verloren gegangene jiddische Kultur wieder lebendig werden zu lassen.Vor 17 Jahren – anlässlich der Studio-Aufnahmen für die CD „dos lebn is a tants“ - sind die Musiker Rainer Ortner und Peter Netta dazu gestoßen, vor 6 Jahren der Bassist Knud Krautwig.www.naschuwa.deinfo@naschuwa.de