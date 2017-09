Jüdische Komponisten und Beethovens 9. Symphonie am Montag 2.10. in Marburg Luth. Pfarrkirche

Zum Jubiläum der jüdischen Gemeinde "700 Jahre Judentum in Marburg" veranstaltet der Hessische Konzert- und Festspiel-Chor am 2.10., 21 Uhr, ein klassisches Konzert in der Lutherischen Pfarrkirche



Zum Jubiläum 700 Jahre Judentum in Marburg erklingen in der Lutherischen Pfarrkirche Werke von Paul Ben-Chaim, Alexander Moissejewitsch Webrik und Gustav Mahler und außerdem die 9. Symphonie von Beethoven mit der "Ode an die Freude", der Europhymne. Zum Ausklang gibt es koscheren Wein mit kleiner Köstlichkeit. Mitwirkende sind Marie-Pierre Roy, Sopran, Maria Gortsevskaya, Alt, Michael Zabanoff, Tenor und Tobias Schnabel, Bass, das Göttinger Symphonie-Orchester und der Hessische Konzert- und Festspiel-Chor unter der Gesamtleitung von Ulrich Metzger. Karten im Vorverkauf für 20 €, auch online unter HKFC.online, Abendkasse € 22.