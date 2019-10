Jubiläumsfest am Samstag, dem 26.10. 2019, Hessisches Landestheater / Theater am Schwanhof

Der ACTeasy-Jugendtheaterclub entstand im Jahre 1997 und wurde 1999 offiziell im Vereinsregister eingetragen. Er ist ein Zusammenschluss aller Jugendtheatergruppen Marburgs.Die laufende theaterpädagogische Arbeit in den ACTeasy-Gruppen wird von den Kooperationspartnern Deutsche Blindenstudienanstalt, Jugendhaus Compass, Leppermühle Buseck, Theater GegenStand und dem Theater neben dem Turm durch Bereitstellung geeigneter Proben- und Aufführungsräume oder Finanzierung der GruppenleiterInnen unterstützt. Außerdem wird ACTeasy vom Kulturamt der Stadt Marburg seit 1999 mit einem festen Betrag bezuschusst.Viele Aktivitäten werden ehrenamtlich organisiert und durchgeführt und von den Jugendlichen selbst mitgestaltet und -getragen.Neben den jährlichen Produktionen mit den dazugehörigen Aufführungen, bewirbt sich der ACTeasy-Jugendtheaterclub immer wieder bei Landes- oder auch Bundesweiten Festivals, gibt Gastspiele in anderen Städten, beteiligt sich an fast allen regionalen Theatertreffen und an Marburger Events, wie 3 Tage Marburg, UNICEF-Kindertag, Umwelttag, Kulturmesse u.v.m.Das Leitungsteam von ACTeasy ist künstlerisch und theaterpädagogisch ausgebildet und arbeitet mit einem hohen professionellen Anspruch.ACTeasy leistet nicht nur einen vielfältigen kulturellen Beitrag, sondern schafft es darüber hinaus über das Medium Theater, dass Jugendliche sich intensiv mit sozialen, politischen und persönlichen Problemen unserer Zeit auseinandersetzen.Marburger Jugendtheaterclub lädt zureinUm 1998 gab es die ersten Aufführungen, seitdem ist ACTeasy e.V. aus der Jugendtheater-Landschaft Marburgs nicht mehr weg zu denken. Am 26. Oktober wird ein großes Jubiläumsfest im Hessischen Landestheater Marburg gefeiert. Dabei wird nicht nur die 20-jährige Geschichte in einer interaktiven Ausstellung mit Filmen und Fotos beleuchtet, sondern die Gäste können auch selbst kreativ werden, z.B. bei „Theater Direkt“ unter der Leitung von Gründungsmitglied Lorenz Hippe, bei dem Forumtheater „Wandelklima“ oder an der Tanzstation. Als besonderes Highlight kommt aus Bonn das Junge Ensemble Marabu und zeigt „Die Konferenz der Vögel“ als Gastspiel.Zum Ausklingen des Abends spielt „Lifetime Project“ mit anschließendem Open Mic und Party.Aber es soll nicht nur um das Feiern von Vergangenem gehen: in einer offenen Gesprächsrunde wird sich, nach einem Grußwort der Politik, zusammen mit Ehemaligen, Spielleiter*innen und Institutionen, über die Wirkungsweisen von Jugendtheater ausgetauscht. Herzlich eingeladen sind alle, die gern Theater sehen, Theater spielen, Theater machen oder einfach neugierig sind und sich über zukünftige Projekte informieren wollen.Am Samstag, 26. Oktober von 12 bis 12 im Theater am Schwanhof. Ausführliches Programm unter www.hltm.de12:00 Interaktive Ausstellung mit Tanzstation, Fotoecke, Videos, u.v.m.12:30 Begrüßung durch die Gründungsmitglieder13:00 „Theater Direkt“ mit Lorenz Hippe, BerlinWorkshop nach Wahl und Transition Theater mit Dominik Werner und dem „Wandelklima“17:00 Offizielle Grußworte aus der PolitikEhemalige und Spielleiter*innen erzählen über „Theater sehen – Theater spielen und was es bringt“ … Gesprächsrunde19:30 „Die Konferenz der Vögel“Junges Ensemble Marabu / Theater Marabu, Bonn21:00 Live-Musik mit “lifetime project”22:00 Open MicImprospiele, PartyOrt: Hessisches Landestheater / Theater am SchwanhofAusführliche Infos und Karten für das Gastspiel (alles andere ist frei) unter: www.hltm.de und www. ACTeasy.eu