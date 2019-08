Jubiläumsfeier 10 Jahre Hugenotten- und Waldenserpfad e. V.

Europa und das gemeinsame europäische Kulturerbe unter dem Motto: ,,Der Weg in die Freiheit" in Wert setzen und erlebnisreich entdecken - das sind die gemeinsamen Leitlinien aller vier europäischen Partner auf der Europarat-Kulturroute ,,Hugenotten- und Waldenserpfad".Unser gleichnamiger Verein will anlässlich seines 10-jährigen Bestehens im Rahmen einer beonderen Kulturveranstaltung mit Musik und Literatur das Kulturerbe der Glaubensflüchtlinge Hugenotten- und Waldenser in den Blickpunkt rücken. Dabei liegt uns die gesellschaftliche Relevanz von Exil und Migration in unserer heutigen Gesellschaft besonders am Herzen.Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht eine Lesung des Schriftstellers Hans-Dieter Rutsch aus seinem Buch, Der Wanderer - Das Leben des Theodor Fontane. Das Buch stellt die Freiheitsideen des Schriftstellers und Hugenottennachfahren Fontanes vor dem Hintergrund der geschichtlichen Umwälzungen im frühmodernen Deutschland im 19. Jahrhundert dar.Ein Choirkonzert mit Stücken aus mehreren Jahrhunderten, die die Freiheit im Glauben und Denken zum Thema haben (Hugenottische Psalmen, jüdische Freiheitslieder, Gospel, Lieder der Arbeiterbewegung u. a., begleitet die Veranstaltung.