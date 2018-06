Johannes M. Becker singt Lieder von Georges Moustaki

Benefizkonzert am Spiegelslustturm

So., 24.06.18, 11.00 Uhr, WaldBühne

"Avec ma geule de métèque..."

(wie mir der Schnabel gewachsen ist)

Georges Moustaki et amis

gesungen von Johannes M. Becker

Eintritt: 13,- / 10,- €





Am kommenden Sonntag, dem 24. Juni um 11 Uhr, gibt Johannes M. Becker auf der Waldbühne ein kleines Benefiz-Konzert zugunsten der neuen (genialen!) Bühnenüberdachung beim Spiegelslustturm. "Avec ma geule de métèque..."(wie mir der Schnabel gewachsen ist) singt Becker Lieder des großen Georges Moustaki.Georges Moustaki, einer der großen Chansonniers unserer Zeit, starb vor fünf Jahren.Johannes M. Becker erinnert an seinen Lieblings-Autor und singt seine und seiner Freunde Lieder.Das Konzert ist eine Benefiz-Veranstaltung zugunsten der Finanzierung der neuen Bühnenüberdachung.In den 1960er Jahren schrieb Moustaki als Musiker, Liedermacher und Dichter zahlreiche Chansons für die bekanntesten Interpreten dieses Fachs: Édith Piaf, Barbara, Serge Reggiani, Dalida, Yves Montand, Juliette Gréco und Henri Salvador. Ende der 1960er Jahre arbeitete er eng mit der französischen Sängerin Barbara zusammen und ging mit ihr gemeinsam auf Tournee. Da Barbara während eines Gastspiels erkrankte, gab er 1968 sein erstes Solokonzert und begann damit seine Karriere als Chansonsänger.Ein sonntäglicher Spaziergang vom Alten Kirchhainer Weg, vom Blitzweg oder von der Dürerstraße bietet sich an. Auch die Busverbindungen zum Haupteingang der Klinik können genutzt werden, vom großen Parkplatz direkt am Turm zu schweigen.Französisch-Kenntnisse sind nicht vonnöten (sie schaden auch nicht...): Johannes wird einiges zu den wunderschönen Liedern sagen, einige singt er auch auf Deutsch. Es genügt, sich der wundervollen Lyrik Moustakis hinzugeben.Das Programm dauert etwa 90 Minuten, der Erlös kommt vollständig der Bühnenüberdachung zugute.