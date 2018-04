Jessie King spielte Blues, Balladen und Country im TurmCafé im Kaiser-Wilhelm-Turm

Als Tochter des Ex-Marburgers Dale King, der zu den versiertesten Harp-Virtuosen im Lande zählt, erobert nun auch die in Antwerpen lebende Tochter Jessica King als Bluesmusikerin die Herzen ihres Publikums. Mit einem feinen Gefühl für auch die leisen Töne und ihrem Timbre, das seinesgleichen sucht, verzauberte sie alle Zuhörer im Flug.Vor ausverkauftem Haus spielte Jessie King einen Querschnitt ihres Repertoirs und bekam vom begeisterten Publikum viel Applaus.Zum Anhören: Links anklicken______________________Am Pfingstmontag, dem 21. Mai, 11:30 Uhr, wird Dale King als Specialguest der Gruppe“Boogie Woogie and Blues” in dem neuen TurmPavillon auftreten.