Jazzabel Arrangements aus Jazz, Soul und Pop - Waldbühne / TurmCafé Marburg

Arrangements aus Jazz, Soul und PopEintritt: 15,- / 12,- €Reservierungen: über info@spiegelslustturm.de oder: 06421/682129Satter, jazziger, stimmiger Klang, und das mit nur 3 Musikerinnen? Nicht zu glauben, meinen Sie? Dann lassen Sie sich überraschen. Die ausgewogenen und doch auffälligen Arrangements aus Jazz, Soul und Pop lassen einen vergessen, dass nur ein Piano, ein Saxophon und eine Stimme dazu beitragen. Dass eine Menge Erfahrung in unterschiedlichen Formationen und Stilrichtungen in den drei Damen steckt, ist schon nach der ersten Note zu hören. Da wird nicht einfach nachgesungen und gespielt. Die Songs haben etwas Eigenes, was das Original nicht kopieren will, sondern ihm vom ersten Ton an eine eigene Note gibt.