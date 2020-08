Jahresabschlusskonzert Rock aus dem Sofa, Sa., 12. 09. 20, ab 18.00 Uhr, im beheizten Turmpavillon

zum 51-jährigen Bestehen der Midnight Ramblersund für Alle, die es noch mal wissen wollenbefindet sich im Anhang die Titelliste für diesen Abend.Eintritt: 17,- / 14,- €DAS KONZEPT:Die Veranstalter stellen sich vor und hoffen, dass sich das "Jahresabschlusskonzert am Turm" im Laufe der Zeit zu einem Event altgedienter Musiker entwickelt, die sich schon lange kennen, weil sie alle irgendwann schon mal miteinander gespielt haben und schon deshalb gern noch mal zusammen kommen, um ihre einstigen musikalischen Höhepunkte zu zelebrieren. Vor diesem Hintergrund sind es dann auch nicht nur die gespielten Titel, sondern ebenso die alten Beziehungen und musikalischen Erinnerungen, von denen die Faszination des Abends ausgehen könnte.Das Herz und der Motor des Abends sind und bleiben dabei die Midnight Ramblers. Sie rocken den Abend ein und schaffen die musikalische und atmosphärische Basis, mit der sie das Publikum beflügeln und durch einen schier nicht enden wollenden Abend leiten. Bereits im vergangenen Jahr entwickelte sich auf diesem Abend eine so große Faszination zwischen Musikern und Publiukum, dass die Veranstaltung leider, leider und zum Bedauern Aller nach fast vier Stunden aus Konditionsgründen der Musiker abgebrochen werden musste.Der Rock:(Marburg) »Sex, Drugs and Rock‘n’Roll«. Die 1950-1960er Jahre waren anfangs eine biedere Zeit. Aber dann kam der Rock‘n’Roll und dann der Rock – Neu, aufregend, wild. Rock steht für Freiheit, Aufbruch, Echtheit. Er schockte die Alten und lockte die Jungen und veränderte die ganze Welt – bis heute! Seit 1969 dabei und heute noch immer am Start sind "Die Midnight Ramblers" aus Marburg.Die Midnight Ramblers:Sie spielen authentische Rockmusik der 60er und 70er Jahre – nicht nur von den Stones! Sie rocken schon seit 1969 zusammen und haben es immer noch drauf. Das beweisen sie schon seit 51 Jahren und nun erneut wieder bei "Rock aus dem Sofa" in Marburg! Die Musiker wohnen mittlerweile in verschiedenen Bundesländern und spielen entsprechend bundesweit. Bei "Rock aus dem Sofa" werden sie wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. fw@wildwechsel.deDie Musiker:Vocals & Percussion: Wolfram Schädler, EltvilleGuitar & Vocals: Sebastian Bunge, LübeckBass & Keyboards: Norbert Kunze, HannoverDrums: Werner Etling, Marburgund Gäste…Presseinfo: (Kurzform)Das Jahresabschlusskonzert:»Kultur am Turm« will den Rock nach Marburg zurück bringen. Am 12. September 2020 rocken die Midnight Ramblers den Spiegelslustturm. Die Band ist bekannt für ihren authentischen Rock der 1960er und 1970er Jahre. Zu ihrem 51jährigen Bestehen kommen die, mittlerweile in ganz Deutschland verteilten, Musiker wieder in Marburg bei Rock aus dem Sofa zusammen. Rock aus dem Sofa – für alle, die es nochmal wissen wollen.Das Event: »Rock aus dem Sofa« verfolgt einen gemeinschaftlichen Ansatz. So ist es das Ziel der Macher, altgediente Musiker wieder zusammenzubringen und die einstigen Erfolge zu feiern. Beziehungen und musikalische Erinnerungen sollen somit, ebenso wie die Songs selbst, die Faszination des Abends ausmachen.Die Midnight Ramblers rocken durch den Abend:Für die atmosphärische Basis sorgen die Midnight Ramblers. Als »Herz und Motor des Abends« werden sie das Publikum musikalisch inspirieren und dann durch einen nicht enden wollenden Rock-Abend leiten - so wie bereits im vergangenen Jahr, als das Konzert nach fast vier durchgerockten Stunden aus Konditionsgründen leider enden musste.KONTAKTADRESSE: Werner Etling / Sybelstr.4a / 35037 MarburgTel. 06421/307581 / www.midnightramblers.de / w.etling@web.deBitte bei Reservierungen die Plätze bis 15. Min. vor Veranstaltungsbeginn belegen.Alle Veranstaltungen unter: www.spiegelslustturm.de/html/k___u___l___t___u___r.html