Italienreise 2022, liebe Reiselustige, die Spaß am Kochen, Kunst und Italienisch lernen haben!

Deutschhausstrasse 42 | D-35037 Marburg a. d. LahnWir, Nicola Buico und Gerda Waha, planen wieder eine Reise. Es geht wie letztes Jahr nach Pozzuolo am Lago Trasimeneo in Umbrien.InformationenDiesmal 11 Tage!Anreise Mittwoch 13. April - Abreise Samstag 23. April 2022. An- und Rückfahrt muss selber organisiert werden und ist im Preis nicht enthalten.Kosten 1.225,-€ inkl. MwSt. Frühanmelder bis Ende Dezember bekommen 10% Rabatt.Anmeldefrist 15. März 2022Anzahlung 650.- €, Restzahlung bar vor Ort. (Angemeldet ist man wenn die Anzahlung geleistet wurde.)Wir wohnen in dem familiengeführten Il Castagneto von Elsa und Luigi, den herzlichsten Menschen Umbriens.Es gibt auch eine Sauna nebenan. Die Kosten dafür sind selber zu tragen.Programm: Gemeinsames Frühstück. Gemeinsame Ausflüge! ( Perugia, Siena, Montepulciano, Assisi, Cortona, Besuch eines Weingutes und eines typischen italienischen Marktes)Ein bisschen Italienisch lernen, Zeichnen und Eindrücke sammeln unterwegs! “zu Hause„ haben wir Zeit, alles Erlebte zu verarbeiten. Es gibt genug Raum zum kreativ arbeiten und lernen. Am Abend wird gemeinsam gekocht und wenn wir uns mal bedienen lassen möchten, dann kochen Elsa und Luigi für uns.Anfänger und Fortgeschrittene sind herzlich willkommen.Anmeldung/Kontakt, weitere Informationen ( Reiseroute, notwendige Materialien für den Unterricht. etc.)Nicola Buico Hüetlinstraße 10, 78462 KonstanzTelefon 0171 9528198 email: nicola@buico.deBankverbindung Nicola Buico IBAN: DE17 6009 0800 0002 576527 BIC: GENODEF1S02Zweck: Kurs UmbrienStorno wird erstattet: bis 28. Februar 100 % danach 50 % . Die Anmeldung ist übertragbar!Datenschutz mit der Anmeldung verpflichten Sie sich, dass Sie mit den Bedingungen einverstanden sind, und Ihr Name und Ihre Kontaktdaten in einer Liste eingetragen werden zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften.Bitte weitergeben! DankeWir freuen uns auf Euch !Liebe Grüße Gerda und NicolaT.+49 6421 6 51 31 | Mobil +49 176 97346893 | skype: gerda-wahaemail: gerda-waha@web.de | http://gerda-waha.de/portfolio/ http//www.werkstatt-radenhausen.de | Mitglied im BBK-Kassel