Islamische Gemeinde Marburg

Liebe Freunde,in diesen Tagen feiern Christinnen und Christen das Fest der Geburt von Jesus, dem Sohn der Jungfrau Maria. Auch Musliminnen und Muslime ehren und würdigen das Vorbild von Jesus (arabisch: Isa) für die gesamte Menschheit, wie es im Koran verankert ist:„Er (Isa) sagte: „Seht, ich bin ein Diener Gottes. Er hat mir die Offenbarung gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und Er machte mich zu einem Segen, wo immer ich sein mag; und Er hat mir das Gebet und die Mildtätigkeit anempfohlen, solange ich lebe. Und Er verlieh mir liebende Achtung meiner Mutter gegenüber; und Er machte mich nicht überheblich oder unheilvoll. So war Frieden auf mir an dem Tag, da ich geboren wurde, und an dem Tag, da ich sterbe und an dem Tag, da ich wieder auferweckt werde!“ Das ist Jesus, der Sohn der Maria, ein Wort der Wahrheit, über dessen Natur sie so tief uneinig sind..." (Sure Maria, 19, Verse 29-34)Möge der Eine uns helfen, diesem Beispiel zu folgen. Möge Er uns allen Menschen auch weiterhin beistehen, unsere Gemeinsamkeiten erkennen zu lassen, und uns helfen, uns in unserer Unterschiedlichkeit gegenseitig zu respektieren und zu akzeptieren.Dieses Jahr war für uns alle ein ganz besonderes Jahr, voller Herausforderungen. Aber wir haben es auch geschafft, in diesem Jahr in würdigem und feierlichem Rahmen unser Gemeindezentrum zu eröffnen: DANKE MARBURG für diese Unterstützung!!Wir wünschen Ihnen allen gesegnete Feiertage, Zeit für sich selbst und Ihre Liebsten, Zeit zur Besinnung und Zeit Kraft zu tanken, um gestärkt ins nächste Jahr zu starten.Wir wünschen Ihnen und uns allen Zufriedenheit, Gesundheit und Gottes Segen.Vielen Dank für die guten Kooperationen und auf noch erfolgreichere weitere Jahre!Beste Grüße von der Islamischen Gemeinde Marburgi.A. Bilal Farouk El-ZayatVorsitzender