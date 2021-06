Info-Veranstaltung des Marburger Islamischen Kulturvereins HADARA e.V.

· Am Samstag, 5. Juni um 18 Uhr eine Info-Veranstaltung mit Dr. med. Abdelrahim auf Deutsch, in leichter Sprache· Am Mittwoch, 9 Juni um 19.30 Uhr eine Info-Veranstalung mit Dr. med. Shir auf Dari/Fars· Am Samstag, 12. Juni um 18 Uhr eine Info-Veranstaltung mit Dr. med. Abdelrahim auf ArabischDiese Veranstaltungen werden alle über Zoom stattfinden.Der Zugangslink ist für alle drei Veranstaltungen https://bit.ly/3uztlU9, das Passwort lautet: 123456.Im Anhang sind mehrsprachige Flyer zu allen drei Veranstaltungen.Kontakt bei Rückfragen:Frau Miriam Leiberich (LeiberichM@marburg-biedenkopf.de / 06428 447-2216) oderFrau Raghda Morsy Megahed (info@hadara-marburg.com / 06421 88 41 290)