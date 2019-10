Marburg : Vitoskirche |

Alte Weihnachtslieder, die in neuer, großartiger Bearbeitung von Uwe Henkhaus in der Vitoskirche in Marburg erklingen, werden von den Sängerinnen und Sängern des Marburger Chores Hessen vokal stimmungsvoll am 1. Advent präsentiert.



Im Rahmen der Reihe "Musik bei Vitos" wird auch diesmal das Konzerterlebnis dort garantiert ein "Genuss für Augen und Ohren".



Der Eintritt ist frei. Zugunsten der Anna-Freud-Schule werden jedoch Spenden erbeten.