In der Marburger b(u)y Night am 29. November, lädt Galerie JPG ab 19 Uhr zur Vernissage ein.

In der Marburger b(u)y Night am 29. November lädt Galerie JPG ab 19 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „Fall out“ von Silke Rath und zu einem Konzert von Victor Fox (Saxophon) und Pascal Klewer (Trompete) ein.Eine trockene Baumkrone lockt Zaungäste an, in den Ausstellungsraum einzutreten. Dort tragen fast unsichtbare Spinnwebenfäden filigranes Herbstlaub. Es ist Winter, nur dieser Kunstwinter verweht fast entrippte, ihrer Identität beraubten Blätter. Für die Ausstellung „Fall out“ sammelte, skalpierte und zeichnete Silke Rath über ein Jahr lang. Was, bzw. wer ist oder wird (noch) ausfallen? Und wie wurde oder wird im Ernstfall agiert?Rath hat in den letzten Monaten einige politkritische Arbeiten gezeigt (zuletzt in der Ausstellung „Neobiota“ im Schwarzwald). Werke, die erst auf den zweiten Blick mittels Thema und Titel das soziale Miteinander verschiedener Bevölkerungsschichten wie auch Themen der Zuwanderung beleuchteten. In Marburg verfährt sie ähnlich: ihre gezeichneten geometrischen Motive sind von Naturformen inspiriert. Scheinbar wenige Striche verdichten sich in diesen räumlichen Objekten zu unzähligen, lassen ein grafisches Dickgicht entstehen, das gehäkelt oder gewebt erscheint. Die Frage nach digitaler Unterstützung stellen Raths Handzeichnungen in den spröden Schatten. Raths Motive sind in Farbe und Räumlichkeit reduziert, nicht jedoch in der Form.Die Hamburger Künstlerin erinnert Marburg an die Verantwortung des Sicheren Hafens. In ihren aktuellen Collagen verdeutlicht sie indirekt das Bedürfnis des Raumgebens und -nehmens. Denn im Ernstfall agieren alle. Die, die Hilfe brauchen und sich von etwas fortbewegen, und auch die, die über Hilfe und Raum mitunter am Reißbrett entscheiden.Inhaltlich knüpft die Folgeausstellung des Künstlerinnenduos Rath/JPG an „Fall out“ an („Siedlungsgebiete“ ab dem 1. März im Rahmen von Photo.Spectrum.Marburg).Die Ausstellung „Fall out“ mit Grafik, Objekten und Installation von Silke Rath ist bis zum 23. Februar 2020 jeden 1. Samstag im Monat von 11 bis 15 Uhr und auf telefonische Anfrage geöffnet. Eröffnungskonzert von Fox und Klewer am Fr., 29.11.19, www.pascalklewer.com. Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg, Tel. 0176-61731093.