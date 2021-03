Immer aktuell: Lied - Im Gefängnis zu singen

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Brecht: Lied - Im Gefängnis zu singen

Sie haben Gesetzbücher und VerordnungenSie haben Gefängnisse und Festungen(Ihre Fürsorgeanstalten zählen wir nicht!)Sie haben Gefängniswärter und RichterDie viel Geld bekommen und zu allem bereit sind.Ja, wozu denn?Glauben sie denn, dass sie uns damit kleinkriegen?Eh sie verschwinden, und das wird bald seinWerden sie gemerkt haben, das ihnen das alles nichts mehr nützt.Sie haben Zeitungen und DruckereienUm uns zu bekämpfenund mundtot zu machen(Ihre Staatsmänner zählen wir nicht!)Sie haben Pfaffen und ProfessorenDie viel Geld bekommen und zu allem bereit sind.Ja, wozu denn?Müssen sie denn die Wahrheit so fürchten?Eh sie verschwinden, und das wird bald seinWerden sie gemerkt haben, das ihnen das alles nichts mehr nützt.Sie haben Tanks und Kanonen,Polizisten und Soldaten[die wenig Geld bekommen und zu allem bereit sind.]Ja, wozu denn?Haben sie denn so mächtige Feinde?Sie glauben da muss doch ein Halt sein,Der sie, die Stürzenden, stützt.Eines Tages, und das wird bald seinWerden sie sehen, dass ihnen alles nichts nützt.Und da können sie noch so laut ‘Halt!’ schreinWeil sie weder Geld noch Kanone mehr schützt!