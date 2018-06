"IM KONTEXT GLOBALER VERANTWORTUNG" 29. Juni 18, 18:30 Uhr, Historischer Rathaussaal

am 29. Juni ist es wieder soweit. Der nächste Termin unserer Vortragsreihe "IM KONTEXT GLOBALER VERANTWORTUNG" steht an. Unter diesem Titel lädt unser Vereinsmitglied Prof. Dr. Gerhard Fortwengel spannende Gäste nach Marburg ein, die über medizinische Fachthemen berichten.Dieses Mal zu Gast ist, Pharmazeut und Mitglied der bischöflichen Kommission für Gesundheit der nationalen Bischofskonferenz von Kamerun, mit demVortrag: BIOETHIK & GESUNDHEIT - Implementierung ethischer Vorgaben im Gesundheitswesen in den Ländern der Afrikanischen Union.Der Vortrag wird auf Englisch gehalten.Datum: 29. JuniBeginn: 18:30 UhrOrt: Historischer Rathaussaal (Markt 1, 35037 Marburg)Das Catering übernimmt wieder das Weinlädele, ein musikalisches Rahmenprogramm wird geboten.Wir würden uns freuen, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen.TERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel: +49 (0) 64 21 / 99 95 990Fax: +49 (0) 64 21 / 99 95 991Vereinsregister Marburg VR 13 57Vorstandsvorsitzender: Gangolf Seitz, Geschäftsführer: Andreas SchönemannUnterstützen Sie unsere Arbeit!Spendenkonto - IBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40Online spenden: www.terratech-ngo.de