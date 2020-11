Ignorante Parallelgesellschaft erscheint unerreichbar 

Nach fast neun Monaten Pandemie haben ignorante Querdenker, verpeilte Besserwisser und Verschwörungstheoretiker immer noch nichts begriffen. Selbst inständiges Bitten um Akzeptanz und Verständnis bewegt sie nicht, die einfachsten AHA-Regeln zu akzeptieren und einzuhalten. Diese Menschen haben sich ganz bewusst dagegen entschieden.

Sie haben entschieden, sich selbst und rücksichtslos ihre Mitmenschen zu gefährden. Sie haben sich bewusst entschieden, mit ihrem Verhalten in Kauf zu nehmen, dass bestehende und möglicherweise künftige, drastischere Einschränkungen uns länger als nötig begleiten werden. Sie haben sich bewusst für eine neue Parallelgesellschaft entschieden und kein Teil einer Solidargemeinschaft mehr sein zu wollen.Sie haben nicht einmal Respekt vor dem Leid ihrer Mitmenschen, die auf nahezu überbelegten Intensivstationen um ihr Leben ringen. Und sie scheren sich einen feuchten Kehricht um Mediziner und Pflegepersonal, das bereits jetzt schon am Limit arbeiten. Diese Menschen noch zu erreichen erscheint schier unmöglich. Selbst hohe Bußgelder wird sie kaum zu einer Einsicht bewegen.Während sich Viren leicht in schwachen Körpern ausbreiten, passiert das Gleiche mit kruden Theorien in schwachen Geistern. Insbesondere wenn Antikörper in Form von Bildung fehlen. Rechtspopulisten jubeln vor Freude.