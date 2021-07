Hinweise und Infos: Verschiedene Veranstaltungen an verschiedenen Orten

der Sommer ist da und ich freue mich, dass nun wieder zahlreiche Veranstaltungen stattfinden, zu denen ich alle herzlich einlade.Weitere Informationen sind hier zu finden: https://www.dropbox.com/sh/8awisqnx21djuu9/AACuUwN... 1) Kinderstraßenfest - Bei St. JostDie Kinder haben in der Corona-Zeit viel verzichten müssen. Umso mehr freuen wir uns kommenden Sonntag den Kindern eine Freude zu machen. Alle Kinder sind mit ihren Familien herzlich eingeladenzum Kinderstraßenfest - Bei St. Jost am Sonntag, den 11. Juli 2021 von 12 - 15 Uhr auf dem Areal der Marburger Moschee.Geplant sind verschiedene Stände mit kleinen Angeboten für Kinder im Kiga & Grundschulalter: Geschicklichkeit, Experimentieren, Forschen, Basteln, Malen - alles was das Kinderherz begehrt - auf dass die Kinderherzen ein wenig höher schlagen. Würstchen-Stand, Kaffee & Tee, Waffeln, Kuchen & Salziges... warten auf euch!Bitte beachten Sie: keine Parkmöglichkeiten vor Ort, aber ganz in der Nähe der Marburger Moschee. Siehe Flyer im Anhang.Folgende Corona-Regeln gelten beim Straßenfest:- Pflicht zum Eintragen in eine Anwesenheitsliste.- Maskenpflicht nur an den Ständen, wo es eng wird und im Gebäude- Tische zum Essen und Verweilen nur für Familien.- Und nach Möglichkeit Abstand, wo es sich "knubbelt".Aktuelle Infos zum Fest findet ihr auf der Homepage: www.marburgermoschee.de und auf Instagram & Facebook.2) Ausstellung GRENZERFAHRUNGEN im Rathausam Freitag ist im Marburger Rathaus die Ausstellung GRENZERFAHRUNGEN. Wie Europa gegen Schutzsuchende aufrüstet angelaufen.Die Initiative „200 nach Marburg“ hat die Ausstellung von PRO ASYL, Pax Christi und EAK (Ev.Arbeitskreis für Kriegsdienstverweigerung und Frieden) nach Marburg geholt. (siehe Anhang). Mehrere Organisationen und OB Spies unterstützen die Ausstellung. Ihr seid alle herzlich eingeladen bis zum 12.7. mal vorbeizuschauen.3) Volunteer Talk mit Younes Alherz - Freiwilliges Engagement in der Feuerwehr Marburg am 14. Juli, 18-19 UhrIm Rahmen des Programms „Studium hoch E“ laden die Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf e.V. und das International Office der Philipps-Universität Marburg herzlich zur digitalen Veranstaltungsreihe der Volunteer Talks ein.Alle Interessierte sind herzlich eingeladen. Bei unserem nächstem Volunteer Talk am 14.07. um 18 Uhr wird Younes Alherz aus Saudi-Arabien über sein Engagement bei der freiwilligen Feuerwehr Marburg berichten. Der Talk findet online unter: https://bbb.freiwilligenagentur-marburg.de/b/lau-a... statt. Weiter Infos zu der Veranstaltung finden Sie auf dem Flyer.Dear People,We would like to invite you to our event series Volunteer Talks. At our next Volunteer Talk on 14.07. at 6 p.m. Younes Alherz from Saudi Arabia will talk about his volunteer work as an Firefighter in Marburg. The Talk will take place online at: https://bbb.freiwilligenagentur-marburg.de/b/lau-a... . You can find more information on the Flyer.4) Online-Podiumsdiskussion Schwangerschaftsabbruch - Recht statt Verurteilung!profamilia lädt am Mittwoch 14. Juli 2021 | 19.00 bis 20.30 Uhr zur Online-Podiumsdiskussion ein.5) Persönliche Treffen im Kerner, im Teehäuschen und in der Kirche sind wieder möglich!Die aktuellen Regeln erlauben Treffen mit bis zu 25 Personen.Wir empfehlen, dass ihr euch im Kerner mit maximal 12, im Teehäuschen mit maximal 9 oder in der Kirche mit maximal 25 Personen trefft.In der Kirche sind auch größere Veranstaltungen erlaubt, aber nur mit Impf- oder Testnachweis.Wollt ihr euch in den nächsten Wochen persönlich in unseren Räumen treffen? Dann meldet euch bitte beiSara Müller, ProjektkoordinatorinInterkulturelles Begegnungszentrum KernerLutherischer Kirchhof 335037 Marburgwww.kerner-marburg.de06421/3400695sara.mueller@ekkw.deHerzliche Grüße, Andrea Fritzsch