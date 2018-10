hessen vokal mit Gästen singt Chorwerke von Uwe Henkhaus in der Elisabethkirche Marburg

Uralt wirkt das Lied und die Geschichte, die es erzählt: Die schwangere Maria geht durch einen Wald wie durch mystischen Nebel. Er ist völlig verdorrt – überall nur Dornengestrüpp. Doch als Maria den Wald betritt, verwandelt sich diese Wüste in das Paradies: An den dürren Ästen blühen Rosen. Der sinnbildlich für Tod und Unfruchtbarkeit stehende Dornenwald wird zum Symbol der Hoffnung.





Was hier so archaisch klingt, ist wahrscheinlich nicht einmal 200 Jahre alt und heute mit seinem sperrigen Text und der gefühlvollen Melodie zum Lieblings-Adventslied vieler Menschen geworden.Lieder mit solch berührenden, mystisch bis sehnsuchtsvollen Texten und Melodien singt der durch zahlreiche Gäste auf rund 60 Choristen verstärkte Marburger Chor hessen vokal unter dem Titel „Maria durch ein Dornwald ging“ in einem Konzert zum 1. Advent, am, dem 1. Dezember. Auf dem Programm stehen ausschließlich Sätze des Chorleiters, Uwe Henkhaus. Zwischen den Chorvorträgen spielt das Blechbläserensemble IG Blech festliche Bläsermusik.Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.