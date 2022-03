Heimeliger Geschichtenladen

Ab dem 2. April verwandelt sich ein Weidenhäuser Kunstort in ein Kulturwohnzimmer.Im Kontext von Marburg erinnern spricht Galeristin JPG ein offenes Mitmachangebot aus: „Jede Besucherin, jeder Besucher ist herzlich eingeladen, der Geschichtensammlung eine eigene, persönliche Anekdote hinzufügen. Diese wird in Wort oder Bild von uns archiviert und ist dann in der Ausstellung zugänglich.“Im Laufe des Jahres entsteht so ein heimeliger Ort, der sich auch auf das Internet ausweiten wird. Zahlreiche Bühnenveranstaltungen komplettieren das Programm. Jeden Monat lädt Michael Heuser zu einem Kulturtalk auf die Weidenhäuser Bühne ein. Denn, was treibt welche Szene eigentlich an? Wie waren damals die Anfänge in Marburg? Wie wird es zukünftig weitergehen? Zum Abschluss der Show wird Heuser zusammen mit Musikerin Tina Kuhn eine besondere Kulturüberraschung zaubern.Entsprechend spannend wird die fotografische Unterstützung von Chris Schmetz von behind-de-scenes ausfallen. Auf Anfrage ist er zusammen mit JPG in Marburg unterwegs und dokumentiert die Geschichten, die es sonst nicht nach Weidenhausen schaffen würden...Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg, Tel. 0176-61731093. ÖZ: 02.04., 07.05., 04.06., 02.07., 06.08., 03.09., 01.10., 05.11. u. 03.12.2022 jeweils von 11 bis 15 Uhr. Ausstellungseröffnungen: 31.03. u. 04.06.2022. Bühnenshows: 16.04., 30.4., 28.05., 19.06., 16.07., 20.08., 17.09., 29.10., 12.11., 19.11. u. 17.12.2022 jeweils ab 19 Uhr.