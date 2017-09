Heimat- und Verschönerungsverein Ebsdorf feiert das 5. Apfel- und Weinfest

Herr Richardt vom Verein begrüßte eine große Besucherschar und stellte das Programm des Nachmittags vor.Neben der Herstellung von frischem Apfelsaft, gab es für die Gäste Kaffee und Kuchen,Würstchen, sog. Hatschelchen, frisches Backhausbrot und kalte Getränke. Es gab also für jeden Geschmack etwas.Der Kinderchorvom Männergesangverein Ebsdorf, trug mehrere Lieder vor, die beim Publikum sehr gut ankamen und viel Beifall bedacht wurden.trugen einen Sketch in Ebsdorfer Dialekt vor und als Zugabe auch in Hochdeutsch.Die Musikgruppe für den heutigen Nachmittag hieß, leider konnte ich sie nicht mehr aufnehmen, da es ein Zeitproblem gab.Zum Ende der Veranstaltung wurde der Himmel ziemlich dunkel und es begann zu regnen. Der größte Teil des Festes war aber bereits vorüber, sodass alle Besucher ihren Spaß hatten.