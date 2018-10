Heimat- und Verschönerungsverein Ebsdorf e.V. - Samstag, 3. November 2018, um 19 h

zum Besuch der 11. Präsentation des Archivteams imEbsdorf- wurde schon vor über 100 Jahren aus dem Ballon photographiert und vor 80 Jahren in Photos festgehalten;- hat vor fast 60 Jahren einen Schulwald angelegt,- ist vor 20 Jahren im Wettbewerb „Unser Dorf“ erfolgreich bis in den Bundeswettbewerb gelangt und- besitzt seit 10 Jahren ein jetzt preisgekröntes Dorfarchiv !Die Eröffnung der Präsentation findet am Samstag, dem 3. November 2018 um 19 him Dorfarchiv Ebsdorf, Bortshäuser Straße 21 statt und sie ist auch an den drei folgenden Sonntagen im November von 14-18 h geöffnet !