Harfen-Duo: The BirdHouse imTurmCafé Kaiser-Wilhelm-Turm

Katja Hütte und Jochen Vogel spielen zwei sehr selten zu hörende irische Metallsaitenharfenwww.facebook.com/thebirdhousemusicEintritt Sa.: 15,- / 12,- €Eintritt So., 13,- / 10,- €Besonderes Speiseangebot: "Irish Stew" (mit Rindfleisch)Reservierungen: info@spiegelslustturm.de oder: 06421/682129Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei hochkarätige Spieler eines vor 200 Jahren ausgestorbenen Instrumentes treffen, mit dem sich zur Zeit auf der Welt vielleicht 20-30 Leute auf die Bühne trauen? Wieviel unwahrscheinlicher ist es noch, dass sich zwei davon finden und gemeinsame Leidenschaft werden lassen?The BirdHouse sind zur Zeit wahrscheinlich weltweit das einzige Cláirseach (sprich: "Klarschach")-Duo. 2 große Irische Metallsaitenharfen sind fast wie 2 Orchester in 4 Händen: Unendlicher Nachklang und die Möglichkeit wirklich ausdrucksvoll zu spielen, mit Vibrato und mächtigen Bässen. Katja Hütte und Jochen Vogel – The BirdHouse eben – spinnen aus diesem reichhaltigen Klangvorrat filigrane Gewebe, spielen herzzerreißend schöne Melodien und geben auch schon mal richtig Gas mit Bluegrass-Klassikern und Keltischer Tanzmusik. Beide singen und haben das Talent, Ohrwürmer zu komponieren. Katja Hütte spielt zusätzlich noch Finnische Kantele und Schwedische Nyckelharpa; Jochen Vogel seit neuestem Singende Säge und Lap Slide Guitar, von ihm zärtlich "Rutschgitarre" genannt.Kontakt: www.facebook.com/thebirdhousemusic, E-Mail Jogelvogel@yahoo.de, Tel.: +49-(0)64228971668