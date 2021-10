Bei Kaffee und Kuchen trafen sich interessierte Senioren aus der Gemeinde Ebsdorfergrund zur Geselligkeit bei Erzählungen in Ebsdorfergrund Dialekt, eben in Platt.Hans Werner Sauer trug ein kleine Geschichte aus Wittelsberg vor.Die ehrenamtlichen Frauen hatten wieder leckeren Kuchen und Gebäck gebacken, gegen eine kleine Spende wurde man am Tisch mit Kaffee und Kuchen bedient.Das Angebot der Gemeinde: im Grundtreff Veranstaltungen dieser und anderer Art durchzuführen, wird gerne angenommen.