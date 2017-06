Großes Event am Spiegelslustturm Marburg mit Midnight Soul

Gekonnte Interpretationen ließen das zahlreiche Publikum am TurmCafé nicht ruhig auf ihren Plätzen bleiben. Es wurde vereinzelt getanzt oder im Rhythmus der Musik mit den Füßen gewippt oder mit den Händen auf dem Tisch getanzt. In irgendeiner Bewegung waren fast alle Besucher.Das Wetter war angenehm, so konnte man mehrere Stunden der guten Musik lauschen.Alle Besucher hatten viel Spaß und werden sicher im nächsten Jahr wieder kommen, wenn die Gruppeauftritt.Die folgenden Impressionen und Videos geben die hervorragende Stimmung wieder.Die Musikstücke sind auch auf youtube zu finden, unter Spiegelslustturm Marburg.