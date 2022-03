Gezielt unbewusst - im Rahmen von Photo.Spectrum.Marburg.

Am Freitag, 4. März eröffnet die Stadtbücherei Michael Wagners Ausstellung „Contact“ im Rahmen von Photo.Spectrum.Marburg.Michael Wagner hat mehrere Standbeine, er ist Foto-Künstler, Dozent, Mediator und Bäcker. Getreu seinem Motto „Weg von den Gedanken: Höher! Schneller! Weiter! Müssen wir erkennen, dass uns allen bewusster, ruhiger und intensiver nachhaltig gut tut.“ Im Kontext der Nachhaltigkeitsdebatte regt Wagner damit eine wichtige Diskussion an. Er verdeutlicht das Gedankenexperiment: „Wie oft betrete ich denselben Quadratmeter? Welcher Beweggrund steckt dahinter? Nehme ich meinen Untergrund und den Boden genauer wahr oder ist er nur Mittel zum Zweck im hektischen Alltag?“Am Samstag, 19. Februar diesen Jahres fotografierte er das Betreten nur einen Quadratmeters an einer der Fußgängerampeln der Elisabethkirche nähe Stadtbücherei. 235 Marburgerinnen und Marburger unterstützen die Kunstaktion spontan und waren begeistert. In dieser neuen Foto-Serie dokumentiert der Marburger Künstler Bewusstes, Unbewusstes, Gezieltes. Wer, wie, womit, wie oft und mit wem die Passantinnen und Passanten in „Contact“ mit seinem Quadratmeter getreten ist.Weshalb Wagner sich seit drei Jahren mit nur einem Quadratmeter beschäftigt und welche Prozesse die örtliche Vorauswahl bestimmen, klärt das Künstlergespräch, das Galeristin JPG im Zuge der Vernissage moderieren wird.Vernissage: 04.03. um 19.30 Uhr, Stadtbücherei Marburg, Ketzerbach. ÖZ: Di., Do. u. Fr. von 12 bis 18.30 Uhr sowie Mi. u. Sa. von 10 bis 14 Uhr. Künstlerpage: https://genussfoto.com