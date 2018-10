Galerie JPG eröffnete Ausstellung „MARV“ von Silke Rath (Hamburg) und offeriert kostenlose Führung am Samstag, 3. November um 14 Uhr.In einer Stadt, die in Virologen-Kreisen einen bekannten Namen hat, liegt es nahe Kunst und Wissenschaft zusammenzuführen. Und genau dies hat Galeristin JPG getan: Sie lud die Bildende Künstlerin und Archäologin Silke Rath ein, ein Jahr lang das Marburgvirus „MARV“ ästhetisch zu ergründen.Das Staunen der rund dreißig Vernissage-Gäste war groß, denn wie sieht das pathogene Marburgvirus, wie das weniger pathogene eigentlich aus?Hiervon, wie auch von der Quelle ihrer neuesten Erkenntnisse, berichtete die Hamburger Künstlerin im Künstlergespräch. Rath wurde nämlich ebenfalls überrascht, als sie kurz nach Ausstellungsaufbau zu einem Termin an die Universität eingeladen wurde. Prof. Dr. Stephan Becker, Direktor des Instituts für Virologie, begrüßte sie zu einem Gespräch, in dem sich Wissenschaft und Kunst tatsächlich begegneten. Ein gegenseitiger Austausch mit schnell ersichtlichen Folgen: Einige Mitarbeiter der Arbeitsgruppe waren auf der Eröffnung zugegen und tauschten sich mit den anderen Ausstellungsbesuchern über das Marburgvirus aus.Und auch Rath scheint die Forschung anzuregen, hält ihre Ausstellung doch einen „Forschertisch“ bereit mit diversen Fund- und Montagestücken, die die Künstlerin pauschal und ohne tatsächliches Vorbild in einer Installation zusammenfügte. Dort finden sich „Souvenir #1 und #2“, klinisch wirkende Kosmetiktäschchen, die mit Petrischale, kleinformatiger Zeichnung und Postkarten-Reproduktion an die ersten Ausbruchsländer erinnert (Elefant steht für Uganda, Wasserfall für West-Kenia).Gerade letztere beiden Arbeiten sind es, die bei aller Schönheit der Linie (Tuschezeichnungen), der Druckgrafik (Lithographien und Graphit-Frottagen) und der Cuts (Skalpell-Arbeiten in Leinwand und Papier) an zeitgenössische Globalisierungsprozesse erinnern und die Nähe von Faszination und Gefahr unterstreichen.Ausstellung „MARV“ Zeichnung und Druckgrafik von Silke Rath, noch bis zum 25. Januar 2019 zu sehen in der Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg. Öffnungszeiten und kostenfreie Führungen jeden 1. Samstag im Monat u. nach vorheriger Terminabsprache 0176-61731093.