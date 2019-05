Galerie im Glashaus zur Rauschenale 2019 vom 8. bis 10. Juni

Die 3. Auflage der Rauschenale findet dieses Jahr am Pfingst-Wochenende vom 8. bis 10. Juni statt. Die Galerie im Glashaus ist wiederum einer der vielfältigen Aktionsorte in Rauschenberg. Von Samstag bis Montag zeigt das Glashaus unter seinem Ausstellungskonzept „Handwerk-Kunst-Design-Event-Genuss“ rd. 100 Werke seiner 14 Designer, Handwerker und Künstler. Diese sind:Cornelia Altemüller (Mosaik-Objekte), Horst Barthel (Möbel-Design), Christel Dern (Malerei + Figuren), Achim Dorn (Malerei + Objekte), Reinhard Fescharek (Bronze + Lampen), Olaf Hauke (Malerei), Rolf Leichtlein (Skulpturen), Reinhold Merte (Möbelobjekte), Ingrid Motosso (Wurzel-Objekte), Bruno Murialdo (Fotografie), Jana Pfeifer (Bronze), Brigitte Probst (Malerei), Holger Probst (Skulpturen), Arnim Sandrock (Möbel).Neben der Ausstellung bietet die Galerie im Glashaus an den drei Tagen der Rauschenale diese weiteren Programmpunkte:- Künstler- und Besucher-Treff- Konzert der Band „Paint it Pink“- Kulinarischer Treff mit Gästen aus dem Piemont,I.Standort der Galerie im Glashaus: Bahnhof Straße 32 a, 35282 Rauschenberg.Hier die einzelnen Programmpunkte:Standort 2 der Rauschenale: Galerie im GlashausDie Galerie im Glashaus öffnet sich zur RAUSCHENALE 2019 mit der Ausstellung von rd. 100 Werken ihrer 14 Aussteller aus den Bereichen „Handwerk-Kunst-Design“.Ausstellungszeiten:Samstag, 08. 06.2019, 13.00 – 18.00 Uhr. Sonntag, 09.06.2019, 10.00 – 18.00 Uhr.Montag, 10.06.2019, 10.00 – 13.00 Uhr.Piemontesische ImpressionenSamstag, 08. Juni 2019, 13.00 – 18.00 Uhr. Sonntag, 09. Juni 2019, 10.00 – 18.00 Uhr.Montag, 10. Juni 2019, 10.00 – 13.00 Uhr.Die Galerie im Glashaus gibt unter dem Titel "Piemontesische Impressionen" einen Einblick in die gastronomische Kultur der Region Alba-Langhe-Roero: Weine, Grappa, Feinkost, Pasta aus der Region Alba-Langhe-Roero/ Piemont.Gäste: Monica und Rino Sandri (Agriturismo Cascina Vrona) aus Monteu Roero und der Weinbauer Alberto Cerrino (Weingut Cerrino aus Trezzo Tinella).Künstler- und Besucher-TreffSamstag, 08. Juni 2019, 18.30 – 22.00 Uhr.Ausklang des ersten Ausstellungstages mit Gespräch und Live-Musik. Piemontesische Spezialitäten. Essen + Trinken. Eintritt frei.Konzert der Band Paint it Pink.Sonntag, 09. Juni 2019, 19.30 Uhr.Paint it Pink ist eine Coverband; ihr Repertoire bedient sich aus dem breiten Fundus von Pop-Songs, Rock-Klassikern und Soul-Perlen. Die Band um die Sängerin Angi Klassen bringt mehrstimmigen Satzgesang und raumfüllende Arrangements, alles originell und zeitgemäß interpretiert.Einlass ab 18.30 Uhr. Eintritt: € 12.00.