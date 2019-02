Frühlingsfest der chinesischen Gesellschaft in Marburg

Im Körper jedes im Ausland lebenden Chinesen schlägt ein nach Heimkehr schmachtendes Herz, in dem sich die Sehnsucht nach Verbringen des Frühlingsfests mit den ganzen Familien tief verbirgt. Für die chinesischen Studenten im Ausland ist das Frühlingsfest ein Anlass, um das Heimweh zu mildern, und um auch die Identifikation als einen Chinesen in der lokalen Gesellschaft zu finden. Zuhause ist für sie ein Wort, das eine Entfernung von über neuntausend Kilometern bedeutet. Aber dieses Jahr bringen wir das weit entfernte Zuhause an eure Seite.Das diesjährige chinesische Frühlingsfest in Marburg findet am 2. Februar 2019 (Samstag) in Mensa Erlenring statt. Diesmal hat VCWSMR e.V. für euch vielfältige, interessante Programme vorbereitet: Bühnenaufführungen, kulturelle Ausstellungen, interaktive Spiele, Verlosung, kalte/warme Küche, ostasiatische Imbisse...... Es erwarten euch ein sinnlicher Augenschmaus und eine wahre Gaumenfreude !!! Kostenloser Eintritt !!!Im Jahr 2019 beabsichtigt der Verein der Chinesischen Wissenschaftler und Studenten in Marburg e.V. (VCWSMR e.V.) mit den Erfahrungen aus dem Jahr 2018 einen erfolgreichen festlichen Event im Rahmen des chinesischen Frühlingsfests in der Stadt zu organisieren. Der Bürgermeister von Marburg wird an der Eröffnung des diesjährigen Frühlingsfests teilnehmen und dabei eine Eröffnungsrede halten.Erinnern Sie sich noch an das Getriebe des Frühlingsfests in Marburg im Jahr 2018?Fotos unten.Alle Bilder wurden mir von Shiyuan Zhou zur Verfügung gestellt.