Freitag, den 20. 08. 21, 20:00 Uhr, im TurmPavillon auf Spiegelslust

Swing Outside mit der Gruppe:Andrea Götzfried (Gesang),Malte Buchholz (Gesang/Bass), Mario Thiel (Gesang/Gitarre),Stefaan Hollevoet (Gesang/Schlagzeug), Oliver Jordan (Piano/Akkordeon)Eintritt: 13,- / 10,- €Die Bandmitglieder, kommen aus dem Großraum Marburg.Sie machen Musik zum Wohlfühlen, Schmunzeln, Mitsingen und TanzenSie spielen Swing von Big Bad Voodoo Daddy bis Robby Williamsmit gelegentlichen Ausflügen zu Rockabilly, Country und BluesMusikrichtung: Swing im weitesten Sinne:- Balkan-Swing ( von z.B. Shantel u. Gogol Bordello)- Country-Swing ( z.B. von Pokey Lafarge u. Sierra Ferrell)- Jazz ( Lil Green; Caro Emerald u. Melody Gardot)Lieder:- über verderbte und verwegene Frauen (gesungen von der braven Andrea)- über Männer, mal unendlich geduldig, mal völlig die Beherrschung verlierend (das kann der Malte)- über den Tod und den Teufel (ganz mühelos interpretiert von Mario)- über Männer, die völlig hilflos der Liebe ausgeliefert sind (so wie der Stefaan)- und dann gibt es noch einen, der einfach nur saugut spielt (man nennt ihn den “ausserirdischen Oli”).Das Publikum darf sich also freuen auf eine Mischung aus Swing, Pop und Kabarett,das ihm ein Dauerlächeln in die Quarantänegesichter zaubern wird...Bitte bei Reservierungen die Plätze bis 15. Min. vor Veranstaltungsbeginn belegen.Alle Veranstaltungen unter: www.spiegelslustturm.de/html/k___u___l___t___u___r.html