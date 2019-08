Freiheit gibt es nur, wenn alle frei sind. Sommerprojekt von TheaterGegenStand, 5. 9. 19

Sommerprojekt von TheaterGegenStand feiert amAnstoß für die Theaterperformance „Es pocht eine Sehnsucht an die Welt“ (ein Zitat Else Lasker-Schülers) ist das 100. Jubiläum des Frauenwahlrechts in Deutschland.Openair sind die SchauspielerInnen in einem dunklen Netz verwebt, bewegen, tanzen, verändern sich auf individuelle Weise. Das Verbindende ist gleichzeitig auch das Trennende der ProtagonistInnen: gesellschaftlich verbunden und in Zwängen lebend, ziehen manche an einem Strang, während andere an anderer Stelle weiterspinnen, Strukturen ausbauen und verändern.Normen und Regeln sind ein Zeichen der Zeit, unterstehen Wechselbedingungen und gesellschaftlichen Prozessen.Unter der Regie von Karin Winkelsträter und der Assistenz von Sabine Kröning (beide in der Region bekannt durch zahlreiche Theaterprojekte) gedenkt Theater GegenStand berühmter Frauen, die im deutschsprachigen Raum um 1919 wirkten.Beispielhaft geben 19 Frauen und drei Männer -es kommen auch männliche Stimmen jener Tage zu Wort- einen Einblick in ihr berufliches Leben, ihre Erfindungen und Machtkämpfe. (Insgesamt sind mit Musik und Requisite über 30 Personen an der Inszenierung beteiligt).Erstaunlich vieles, was vor einhundert Jahren faszinierte, bewegt heute noch: eine gesunde Lebensweise und Ernährung, weitere Kleidung, Schönheit, asiatische Weisheit, Seelenfreiheit und der Sexualtrieb.Bei Sekt und Wein debattiert es sich gerne, so verschaffen sich LiteratInnen, PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen atmosphärisch Gehör. Es riecht nach frisch aufgebrühtem Bohnenkaffee und im Atelier werden Farbtuben frisch vermalt. Doch es ist der leicht präsente Lilienduft, der die Szenen verwebt. Denn kein eindeutiger Bühnenraum wird bespielt, sondern fünf Theaterstationen in einem kaum frei geräumten Möbelhaus. Vor vier Jahren nutzte der Verein dieses schon einmal für eine Inszenierung. Theater GegenStand verdeutlicht damit einmal mehr, dass Theater an jedem Ort sein kann (und muss).Theater GegenStand: „Es pocht eine Sehnsucht an die Welt!“, Premiere: 05.09.2019, 20 Uhr, weitere Vorstellungen: 6., 7. u. 8.9.19, Güterbahnhof 12, Neue Kasseler Str. 1-3, 35039 Marburg, Informationen erteilt Karin Winkelsträter 0177-6785103.G A L E R I E J P GAtelier mit ProduzentengalerieJPG / Jessica Petraccaro-Goertsches M.A.Künstler-KunsthistorikerinWeidenhäuser Straße 34, 35037 MarburgMobil: 0176-61731093