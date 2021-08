Fr., 27.08.21, 20:00 Uhr, TurmPavillon auf Spiegelslust, Hymne à L‘Amour!

Heleen Joor & Vassily Dück präsentieren:Hymne à L‘Amour!Ein Streifzug durch die schönsten Chansons der Édith PiafEin Abend voller Leidenschaft, gespickt mit Tangosund den wunderbaren Klängen des AkkordeonsEintritt: 19,- / 16,- €Gefördert von: Kultursommer MittelhessenHeleen JoorSängerin: Chanson - Rock/Pop - Musical - Operette - OperDie in den Niederlanden geborene Sängerin und Schauspielerin absolvierte ihre Ausbildung an der Berliner Schule für Bühnenkunst. Sie spielte Hauptrollen in Godspell, Linie 1, Fantasticks, der Zauberer von Oz, Glückliche Reise, Europera 4, Hiob, Krankheit der Jugend, die Ratten, Lysistrata, der Diener zweier Herren u.a. Als leidenschaftliche Piaf-Interpretin trat sie bereits mit dem renommierten Ensemble Kontraste aus Nürnberg und mehrfach mit dem Nürnberger Akkordeon Orchester auf. Zuletzt in der Philharmonie in Berlin. Ihr Debüt in Spatz und Engel gab sie 2017 im Fritz Rémond Theater in Frankfurt unter der Regie von Daniel Große Boymann.Heleen Joors musikalisches Repertoire ist breit gefächert und reicht von Chanson über Rock/Pop, Musical bis hin zur Operette und Oper. Ihre besondere Stärke liegt in der Interpretation genreübergreifender Musik. Als Solistin trat sie unter anderem mit den Münchner Symphonikern, Konstantin Wecker, dem Casanova Society Orchestra, dem Ensemble Olivinn, den Dramaturks und dem a cappella Quartett Aquabella auf. Sie ist Ensemblemitglied im Musiktheater Atze in Berlin.VitaHeleen Joor, Schauspielerin, Sängerin, Sprecherin (Deutsch und Niederländisch)Ausbildung Berliner Schule für Bühnenkunst Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Schauspiel, Gesang und Tanz1995 Abschluss: Bühnenreife 2006 ISFF Berlin Casting Training 2003 Kirschcoaching Berlin Kamera-Training für Film und Fernsehen 1998 Sender Freies Berlin 6 Monate Volontariat 2006 Referentin für Stimm- und Sprachentwicklung an der Universität Bern im FB Management im Gesundheitswesen seit 2000 Gesangspädagogin Theater (Auswahl) 2017-2018 Fritz Rémond Theater Frankfurt Spatz und Engel (Edith Piaf) Regie: Daniel Große Boymann 2015 - 2018 Toujours L'Accordéon (Solistin) Lieder der Edith Piaf mit dem Nürnberger Akkordeonorchester Orpheum Nürnberg, Philharmonie Berlin seit 2006 Musiktheater Atze freies Ensemblemitglied mit wechselndenProduktionen:“Musiktheater in allen Facetten, das ist meine Welt. Als Solistin mach(t)e ich Konzerte mit.” - Konstantin Wecker und den Münchner Symphonikern - Ensemble Kontraste - Nürnberger Akkordeonorchester - Dramaturks - HCM Mannenkoor NL - Casanova Society Orchestra - A Cappella Quartett AquabellaMitwirkung in folgenden Produktionen:Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums (Anette Pekanen) Regie: Thomas Sutter Rico, Oskar und die Tieferschatten (Tanja Doretti) Bach. Das Leben eines Musikers (Maria Barbara Bach) Regie: Matthias Witting Ronja Räubertochter (Undis) Regie: Herman Vinck Einstein, Genie, Mensch, Weltbürger (Mileva Einstein) Konferenz der Tiere (Lala Luskuri) Regie: Matthias Witting Spaghetti-Hochzeit (Melike) Regie: Thomas Sutter 2010 – 2012 Aquabella Weltmusik Ensemblemitglied im A cappella Quartett 2007 – 2011 Linie 1 Musical Unlimited (Lady u.a.) Regie: Jürgen Morche Stadttheater Minden 2011 Rockoratorium Hiob (Hiobs Frau) Regie Matthias Witting Rock the Jetlag Festival Delighted mit Ensemble Olivinn und den Dramaturks (Solistin) 2009/2010 Hildegard Knef: Aber schön war es doch mit dem Nürnberger Akkordeonorchester (Solistin) Katharinenruine Nürnberg 2008 Thespiskarren Theater auf der westfälischen Mühlenstrasse 2007 StummFilmMusikTage Erlangen La souriante Madame Beudet (Solistin) mit Ensemble Kontraste 2006 ZDF/Arte La Souriante Madame Beudet (Solistin) mit Ensemble Kontraste WeckErlebnisse (Solistin) mit Konstantin Wecker / Münchner Symphoniker (Philharmonie Berlin, Gasteig München, Meistersingerhalle Nürnberg) 2005 From Berlin to Broadway (Solistin) Stationen in der Musik von Kurt Weill mit Ensemble Kontraste Staatstheater Nürnberg 2003/2004 Fantasticks (Luisa) – Regie: Andreas Lachnit Stadttheater Minden, Landestheater Detmold Glückliche Reise (Monika) Regie: Heike Hanefeld Hansatheater Berlin 2002 Godspell (Joanne) - Regie: Gerhard Weber Der Zauberer von Oz (Dorothy) - Regie: Anette Leistenschneider Landesbühne Hannover 2001 Europera 4 Regie: Christian von Borries Sophiensäle Berlin Die Astrologen (Clarice) - Regie: Berthold Kogut 1999-2000 Landestheater Schleswig Holstein weitere Rollen: Lysistrata (Lysistrata) - Regie: Matthew Burton Der Diener zweier Herren (Smeraldina) Regie: Alberto Fortuzzi Liebkosungen (jüngere Frau) - Regie: Frank Asmus Krankheit der Jugend (Irene) - Regie: Frank Asmus Die Ratten (Walburga) - Regie: Bernd Frey 1998-1999 Theater Havarie Potsdam.Vassily DückAkkordeonist: Tango – Musette – Jazz – Klassik - Solist - Konzertmeister – Komponist - PreisträgerVassily Dück ist geboren in dem kleinen sibirischen Städtchen Blagoweschenka in Rußland. Er studierte in Novosibirsk/Russland am Staatlichen Konservatorium und legte neben seiner Solisten-Ausbildung auch sein Diplom als Musikpädagoge ab. Als hochqualifizierter Künstler kann er heute auf eine ebenso umfangreiche wie rege Laufbahn zurückblicken.Er spielte als Solist und Konzertmeister bei der Philharmonie Altai, im Kammerorchester der Stadt Barnaul und zusammen mit dem Staatlichen Orchester Sibirien. Aufnahmen machte er für Radio Russia, bei ZDF/3sat und für Radiosender der ARD,HR und WDR. Von seinen zahlreichen Bühnenauftritten seien die in der Alten Oper Frankfurt am Main, am Gasteig München und im Schlosspark Theater Berlin hervorgehoben. Nicht zu vergessen die Engagements am Nationaltheater Mannheim, am Theater Bremen sowie an der Oper Frankfurt. Und der Auftritt beim Sommerfest des Bundespräsidenten 2007 im Park von Schloss Bellevue Berlin.Preise:Er ist Preisträger des regionalen Wettbewerbs „Creole – Preis für Weltmusik aus Deutschland“ 2007; des XXXII Premio e Concorso Internazionale Fisarmonica in Castelfidardo/Italien 2007 sowie des III. Astor-Piazzolla-Festivals in Lanciano/Italien 2008.Welt der Musik – Musik der WeltVassily Dücks musikalische Expressivität und sein vitales Interesse an Stilen und Genres bildet die Basis für sein künstlerisches Schaffen. So reicht das Repertoire von Tango-Argentino und französische Musette bis hin zu Jazz, Klassik und die Weltmusik. Er arrangiert, komponiert und tritt als Solist wie auch als kongeniales Ensemblemitglied auf.Bitte bei Reservierungen die Plätze bis 15. Min. vor Veranstaltungsbeginn belegen.Alle Veranstaltungen unter: www.spiegelslustturm.de/html/k___u___l___t___u___r.html