Fotografische Landvermessung, Vernissage am Freitag, 20. März um 20 Uhr von Michael Wagner in der Galerie JPG

Vernissage am Freitag, 20. März um 20 Uhr von Michael Wagner in der Galerie JPG Dependance im Historischen Schwanhof.Anstatt in der weiten Welt nach Motiven Ausschau zu halten dokumentiert Michael Wagner den Mikro- und den Makrokosmos vor der eigenen Haustüre. In seiner Ausstellung „(M)ein Q-Meter“ wirft er existenzielle Fragen auf: Welche Details übersehen wir in unserer täglichen Rotation und welcher Blick in die Ferne könnte uns entspannen?Unter dem Dach des 2. Photo.Spectrum.Marburgs laden Künstler und Galerie zu einem kostenfreien Workshop am Sonntag, 29. März um 14 Uhr ein; mit wenig Technik und Fokus auf die Motive.Vernissage „(M)ein Q-Meter“ am Fr., 20. März um 20 Uhr, kostenloser Workshop am So., 29. März um 14 Uhr. Öffnungszeiten auf Anfrage: mail@genussfoto.com oder 0176-61731093. www.genussfoto.com , www.galeriejpg.de und www.photo-spectrum-marburg.de