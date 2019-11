Flamenco aus Andalusien, Do., 28.11.2019, 20.00 Uhr, im Glashaus in Rauschenberg

Flamenco aus AndalusienLluvia de Tierra(“Regen der Erde”)Compañía Flamenca: Antonio Andrademit Spiel, Gesang und TanzEintritt 18,- / ermäßigt 15,-BesetzungUrsula Moreno (Baile/ Tanz)José Galvañ (Baile/ Tanz)Sonia Cortes (Cante/Gesang)Antonio Andrade (Guitarra/ Gitarre)Video: https://www.youtube.com/watch?v=-T_8WO8TJdo Die neue Show des Flamenco-Gitarristen Antonio Andrade – live on stage.Rassige Tänze, leidenschaftliche Solos, faszinierende Musik und andalusische Emotionen vereint in einer hochklassigen Bühnenproduktion.„Flamenco ist lebendig. Er ist klar und prägnant. Die reinste Ausdrucksform des Menschen. Er offenbart uns allen auf die direkte und kraftvolle Art und Weise, was wir alle gemein haben – Freude, Leid, Liebe, Verlust. Alles Schöne aber auch alles Hässliche. Er ist das Messer, welches das Unbedeutende durchtrennt und die tiefsten und verwundbarsten Bereiche unserer Herzen und unserer Gedanken erreicht.“ (Antonio Andrade)„Es macht mich glücklich, mich von meiner Heimat Malaga durchdrungen zu fühlen. Durchdrungen bis in die Tiefe der Seele von ihrer Weisheit, ihrem Erbe, ihrer Kraft. Ich steige auf die Bühne, um für sie und über sie zu sprechen. Als ihr Medium zu dienen ist zugleich ein Privilegium und eine schwere Verantwortung: wieder und wieder den „Regen der Erde” „(Lluvia de Tierra”) zu schaffen“, so die bekannte Flamencotänzerin Ursula Moreno, die schon seit vielen Jahren erfolgreich mit Antonio Andrade zusammenarbeitet.“Lluvia de Tierra” wurde während der IV Flamenco Biennale in Malaga mit großem Erfolg beim Publikum uraufgeführt.WegbeschreibungOrtsausfahrt Marburg: Auf B3 Richtung Kirchhain.Abfahrt: Kirchhain-West im Kreisverkehr Richtung Stadtmitte auf L3073.Beschilderung folgen Richtung: RauschenbergOrtseinfahrt Rauschenberg, weiter auf Bahnhofstraße / L3077.Nach ca 1000m links in die Einfahrt zum Glashaus (leicht übersehbar!)