Feurig, wie noch nie, Fotografie-Ausstellung „Ein Q-Meter 2.0“

Die Fotografie-Ausstellung „Ein Q-Meter 2.0“ von Michael Wagner verspricht unvorhergesehen zu werden.In seinen Makrofotografien der vergangenen Monate betrachtete Michael Wagner zunächst nur einen Quadratmeter Natur mit nur wenigen menschlichen Relikten, wie eine Glasscherbe und ein Verpackungsfetzen. Dieses „Ein Quadratmeter“-Ausstellungskonzept entwickelte er in den letzten beiden Jahren kontinuierlich weiter.Unter dem Dach von Photo.Spectrum.Marburg zieht es Wagner nun in die städtische Welt, er widmet sich neuerdings dem Fallengelassenen der Zivilisation. Ab dem 18. März stellt der Künstler aus Wehrda seine jüngsten Werke im Alten Behring-Gutshof aus. Was Menschen mit Füßen treten wird für ihn zum Anschauungsobjekt.Das schlichte Konzept mag unscheinbar, alltäglich, unspektakulär klingen, da ändern Lockdown und Kunsthunger nicht viel. Deswegen verrieten Künstler und kooperierende Galerie, dass die Eröffnungsperformance die Prozesse des weltweiten Kunstmarktes zur Diskussion stellen werden.„Wir Künstler versuchen immer weiter, höher, verrückter zu werden“, stellt Wagner fest und ergänzt: „diesen Anspruch habe ich nicht. Ein Quadratmeter direkt vor meinen Füßen reicht mir völlig aus!“ Galeristin JPG ergänzt augenzwinkernd: „schließlich kann der auch anfeuernd wirken!“Beide sind aktiv im Vorstand des neu gegründeten Vereins KulturNetzwerkFotografieMarburg e.V., der das Photo.Spectrum.Marburg trägt und dessen Mitgliederzahl sich in der kurzen Gründungszeit seit Oktober bereits mehr als verdoppelt hat.Do., 18. März um 20 Uhr: Ausstellungsvernissage mit Performance „Ein Q-Meter 2.0“, Michael Wagner und Galerie JPG, Öffnungszeiten gemäß Terminanfrage unter Tel.: 0170-5541012 (Wagner). Alter Behring-Gutshof, Brunnenstr. 16, 35041 Marburg. https://photo-spectrum-marburg.de/q-meter/