FERNWEH zieht in die Galerie JPG in Weidenhausen ein

Fotokünstler Chris Schmetz vermischt Marburger Motive und weltweite Reiseeindrücke in digitalen Fotomontagen / Dependance-Ausstellung mit Charity-Aktion.Marburg, 17.10.2021: Der Marburger Kaiser-Wilhelm-Turm grüßt von einem karibischenTraumstrand auf Tobago. Der Eiffelturm beherrscht den Blick über das Südviertel. Rentieregrasen an der Lahn. Eine venezianische Gondel fährt auf der vernebelten Lahn. Dies sindeinige Motive der Serie „FERNWEH“ des Marburger Fotokünstlers Chris Schmetz. Am 14.10.eröffnete Schmetz eine Dependance-Ausstellung in der Galerie JPG in Weidenhausen.„Insgesamt hängen 17 Exponate. Mehr Platz haben die Wände leider nicht hergegeben“,lacht Schmetz. „Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Serie, regelmäßig kommen neuedazu.“„Das Projekt FERNWEH beschreibt in digitalen Montagen das Spannungsgefälle vonReiselust und Heimweh. Mal subtil, mal provokativ plakativ“, beschreibt Galeristin JPG dieKunstwerke. „Die Betrachtenden sind eingeladen selbst auf Entdeckungsreisen zu gehen.“Interesse zu wecken und Brücken zu bauen ist seit jeher der Anspruch von Chris Schmetzund seiner künstlerischen Arbeit. Auf seinen Reisen in mittlerweile 47 Länder durfte ererleben, dass scheinbare Unterschiede schlussendlich nur von geringer Bedeutung sind.„Ein herzliches Lachen und gegenseitiges Interesse sind universell. Ich kann nur jede/nermutigen, selbst loszuziehen und Gastfreundschaft zu erleben“, sagt der Künstler. Umetwas von der erlebten Gastfreundschaft zurückzugeben hat Schmetz sich eine besondereAktion überlegt. 20 Prozent der Erlöse fließen in die Projektarbeit von TERRA TECHFörderprojekte.Für die musikalische Untermalung am Eröffnungsabend sorgte Abdullah Kirli mit einerabwechslungsreichen Percussionreise, für die er spontan einen jungen Nachwuchsmusikermiteinbezog. „Für mich passt Abdullahs Musik perfekt zu meinen Werken. Sie versetztmeinen Körper jedes Mal in Bewegung und schickt meine Gedanken auf Reisen,“ erklärtSchmetz. Momentan ist er vor allem mit der Planung für die Diashow „Panorama“ beschäftig.„Ende Oktober werden wir den Studioraum der Galerie in eine corona-konforme Bühneverwandeln. Im Rahmen der Ausstellung FERNWEH binden wir für einige Tagegroßformatige Reisefotografien von Chris Schmetz ein,“ erläutert Galeristin JPG.Gefördert werden die Kunstaktionen von Chris Schmetz in der Galerie JPG von NeustartKultur und Stiftung Kunstfonds. Die Ausstellung FERNWEH ist bis zum 16. November zusehen, die Diashow „Panorama“ wird Ende Oktober für rund eine Woche zu sehen sein.Individuelle Terminabsprachen für einen ausführlichen Ausstellungsbesuch sind erwünscht:Chris Schmetz (01577-3368081) / Galerie JPG (0176-61731093)Mehr Infos:Facebook: www.facebook.com/behind.de.scenes/Instagram: www.instagram.com/behind_de_scenes/KurzprofilSeit 2006 betrachte ich die Welt durch den Sucher. Abenteuerlust, Neugier und Spaßsind meine Triebfedern. Ich bin neugierig auf neue Länder, neue Menschen undneue Eindrücke. Mein Ziel ist es, Erlebnisse und Begegnungen lebendig undzugleich respektvoll festzuhalten. Mit meinen Bildern möchte ich Brücken schlagen.Denn oft sind scheinbare Unterschiede schlussendlich nur von geringer Bedeutung.Ein herzliches Lachen und gegenseitiges Interesse sind universell. Bei meiner Arbeitist mir der Blick hinter die Kulissen wichtig. Geduld, Kreativität, Offenheit undgenaues Beobachten bringen unentdeckte Welten und Bedeutungen zum Vorschein.Ein Schritt abseits der ausgetretenen Pfade eröffnet komplett neue Blickwinkel.Die Erlebnisse dieser Reise und die Geschichte von meinen Begegnungen fasse ichunter meinem Label „behind-de-scenes“ zusammen. Dieser Name steht nicht für eineschlechte, englische Aussprache, sondern ist eine Hommage an meine zweiteHeimat Trinidad und Tobago. Das Land hat mich sehr geprägt und dort wurde2006/2007 meine Reiselust erst richtig befeuert - eine Reiselust, die mich bisher inüber 45 Länder führte und zum Rentierbesitzer in Russland machte.KontaktdatenChris SchmetzTel.: 01577-3368081www.behind-de-scenes.dechris@behind-de-scenes.deAtelierKappesgasse 235037 MarburgÖffnungszeiten auf Anfrage