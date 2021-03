FERNWEH - Fotokünstler Chris Schmetz vermischt Marburger Motive und weltweite Reiseeindrücke in digitalen Fotomontagen

Fotokünstler Chris Schmetz vermischt Marburger Motive und weltweite Reiseeindrücke in digitalen Fotomontagen / Online-Präsentation und Pop-Up-AusstellungMarburg, 19.03.2021: Der Marburger Kaiser-Wilhelm-Turm grüßt von einem karibischen Traumstrand auf Tobago. Der Eiffelturm beherrscht den Blick über das Südviertel. Rentiere grasen an der Lahn. Dies sind einige Motive der Serie „FERNWEH“ des Marburger Fotokünstlers Chris Schmetz. Eigentlich entstehen die meisten seiner Fotos auf weltweiten Reisen. „Dies fällt natürlich derzeit Corona bedingt aus,“ erklärt er. „Seit September habe ich Marburg nicht mehr länger als ein paar Stunden am Stück verlassen. Nachdem ich die letzten Monaten genutzt habe, um Marburg nochmal ganz fotografisch neu für mich zu entdecken, kommt nun aber zunehmend wieder Fernweh auf.“ Dieses Gefühl nahm der Fotograf zum Anlass, um ein älteres Projekt mit neuem Leben zu füllen. „Vor ein paar Jahren habe ich bereits digitale Montagen angefertigt, die Marburger Orte und Sehenswürdigkeiten mit weltweiten Motiven kombinieren. Den Ansatz greife ich nun auf, um meiner Sehnsucht Ausdruck zu verleihen.“FERNWEH steht auch in großen Buchstaben auf der elektronischen Anzeigetafel vor dem Erwin-Piscator-Haus. „So groß habe ich bisher noch keines meiner Fotos gesehen,“ freut sich Schmetz. Gemeinsam mit 19 anderen lokalen Kunst-Akteuren wurde der Fotograf für die Aktion „Kultur lässt grüßen…“ ausgewählt. Unter diesem Motto bieten das EPH und der Fachdienst Kultur der Universitätsstadt Marburg Kulturschaffenden die Möglichkeit, sich großformatig auf der Pixelbox vor der Stadthalle zu präsentieren. „Für mich als Künstler ist dies eine wirklich gute Plattform und eine wichtige Unterstützung in schweren Zeiten,“ unterstreicht Schmetz. „Ich möchte mich ganz herzlich beim EPH und dem Fachdienst Kultur für die tolle Aktion bedanken.“Das Projekt FERNWEH ist eine der Überraschungsaktionen des diesjährigen Photo.Spectrum.Marburg. Neben einer Online-Präsentation auf seiner Webseite und in seinen Social-Media-Kanälen plant Schmetz auch eine kleine Pop-Up-Ausstellung in seinem Marburger Atelier. „Dieses Vorhaben orientiert sich natürlich an der Entwicklung des Corona-Geschehens,“ versichert der Fotokünstler. „Aber zum Glück kann ich die Kunstwerke in meinen eigenen Räumen im Notfall ja auch länger hängen lassen.“ Für die Präsentation hat er sich auch noch etwas Besonderes einfallen lassen, einige Kunstwerke werden in Form von Reiseutensilien wie Badetüchern, Badelatschen oder Sonnencremeflaschen ausgestellt.