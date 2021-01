Wir hoffen, dass Sie gut ins neue Jahr gekommen sind und möchten Ihnen für 2021 noch alles Gute wünschen, Glück, Erfolg, Zufriedenheit, und vor allem Gesundheit!

Den Deutsch-Französischen Tag 2021 und den Beginn der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Poitiers - Marburg begehen wir mit dem Radio-Musikprogramm: Chantons Français !Auf Radio Unerhört Marburg spielen wir viele bekannte französische Lieder aus über 6 Jahrzehnten zum Wie-dererkennen, Erinnern und Mitsingen. Aber vielleicht sind auch ein paar Lieder dabei, die Sie noch nicht kennen.Im ersten Teil der Sendung hören wir uns an, wie vier Sänger aus unterschiedlichen Genres die Deutsch-Französische Freundschaft sehen. Danach bieten wir Ihnen französische Lieder, die in Deutschland bekannt sind und von denen Sie sicherlich schon viele gehört haben.Auf dem Programm: Lieder von Barbara, Zweierpasch, Jean-Jacques Goldman, Patricia Kaas, Céline Dion, ZAZ, Joe Dassin, Khaled, Les Yeux dla Tête, France Gall, Maître Gims und Édith Piaf.Dieses zweisprachige musikalische Programm ist am, um 18 Uhr und nochmals amum 1 Uhr (morgens!) und um 13 Uhr zu hören.Die Sendung wird bei Radio Unerhört Marburg auf UKW auf 90,1 MHz ausgestrahlt und auf https://www.radio-rum.de/blog/stream/ gestreamt.Sie können die Sendung im Streaming hören, indem Sie diesem Link folgen.Wir danken dem Bürgerfonds für die finanzielle Unterstützung und Radio Unerhört für die Hilfe bei der Erstellung und für die Ausstrahlung dieses bilingualen Projekts.Singen Sie mit uns?Weitere Veranstaltungen sind geplant, jedoch auf die Entwicklung der Pandemie-Lage abhängig…Mit freundlichen GrüßenIhr DFG-Team