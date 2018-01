Fauré-Quartett beim Marburger Konzertverein

Am Sonntag den 21. Januar erwartet der Marburger Konzertverein um 20 Uhr im großen Saal des Erwin-Piscator-Hauses ein Klavierquartett der Extraklasse. Mit dem 1995 gegründeten Faure Quartett konnte ein Ensemble mit absoluter Weltgeltung nach Marburg verpflichtet werden. Die zweifachen ECHO Klassik Gewinner Dirk Mommerz (Klavier), Erika Geldsetzer (Violine), Sascha Frömbling (Viola) und Konstantin Heidrich (Violoncello) haben sich in der Zeit ihres Bestehens zu wahren Pionieren auf dem Gebiet des Klavierquartetts entwickelt und gehören laut Aussage der Süddeutschen Zeitung „zum Besten, was man derzeit hören kann“. Weltweit konzertieren die vier Musiker bei Festivals, wichtigen Konzertreihen und in den bekanntesten Häusern der internationalen Konzertwelt.In Marburg bringen Sie mit Gustav Mahlers Klaviersatz a-moll ein kammermusikalisches Frühwerk des großen Sinfonikers zu Gehör, das als einzig erhaltener Satz eines Mahlerschen Klavierquartetts ein einzigartiges Dokument für seine frühe Begabung und seinen kammermusikalischen Stil darstellt. Mit den Klavierquartetten g-Moll op. 25 und c-Moll op. 60 erklingen zwei vom Charakter her sehr unterschiedliche Meisterwerke von Johannes Brahms. Das Quartett in g-Moll enthält das bekannte, zündende „Rondo alla Zingarese“, während sich Brahms im c-Moll Quartett seine unerfüllte Leidenschaft für Clara Schumann von der Seele geschrieben haben soll.Wie üblich findet am Konzertabend um 19 Uhr im Aktionsraum 2 des Erwin-Piscator-Hauseseine kostenfreie Einführung in die aufgeführten Werke statt.Karten für die Veranstaltung sind bei den üblichen Vorverkaufsstellen, online beim Marburger Konzertverein unter https://marburger-konzertverein.de und an der ab 18.30 Uhr geöffneten Abendkasse erhältlich.