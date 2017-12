Marburg : Bürgerhaus Michelbach |

Fasching in Michelbach – 2018 starten wir richtig durch

Nachdem im letzten Jahr auf Grund des plötzlichen Verlustes eines wichtigen Vereinsmitglieds der Karneval in Michelbach abgesagt wurde, starten die Karnevalsfreunde in diesem Jahr richtig durch.



Gestartet wird die närrische Rakete mit dem Kinderfasching am 27. Januar 2018 um 13:33 Uhr (Einlass ab 13:00 Uhr). Alle Kinder laden wir auch dieses Jahr wieder ein, sich das bunte Programm, mit Spielen und Tänzen anzusehen. Wie immer werden auch wieder Kinderprinz und Prinzessin beim alljährlichen Kreppelessen gekrönt.



Es geht weiter mit der Prunksitzung, die von der Burschen- und Mädchenschaft Michelbach ausgerichtet wird, findet am 27. Januar 2018 statt. Los geht es um 20:11 Uhr und Einlass ist ab 19:00 Uhr und ab dann wird mit Livemusik geschunkelt und getanzt was das Zeug hält. Für das Programm sind wie immer die Karnevalsfreunde Michelbach zuständig, die sich neben den eigenen 6 Gruppen Unterstützung aus dem ganzen Landkreis geholt haben, um ein tolles Programm auf die Bühne zu bringen.



Das Finale wird der Weiberfasching, der unter dem Motto – 1000 und 1 Narr – am 8. Februar 2018 stattfindet und mit dem Einlass ab 19:00 Uhr beginnt. Für das leibliche Wohl ist mit frisch gemixten Cocktails, leckerem Essen und anderen Getränken bestens gesort. Nur die gute Laune ist mitzubringen. Das Programm startet auch hier um 20:11 Uhr.



Karten für beide Veranstaltungen gibt es ab dem 2. Januar 2018 im Vorverkauf an den folgenden Vorverkaufsstellen:

Nails & More, Sonnenweg 14, 35041 Michelbach

Friseursalon Haarmonie, Michelbacher Straße 20a

Familie Skott, Fliederstraße 2, 35041 Michelbach (Tel. 06420 821148)

Familie Althaus, Grabenstraße 15, 35041 Michelbach (Tel. 06420 1863)



Natürlich werden auch noch Restkarten an der Abendkasse erhältlich sein.Die Karnevalsfreunde Michelbach freuen sich über Ihren Besuch.