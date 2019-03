Farbbalance, Lies Kruschwitz, Ausstellung vom Do., 07.03. bis Fr., 03.05.2019

Lies KruschwitzAcryl auf LeinwandEintritt freiVita:1946 Geboren in Genk (Belgien)1991-1998 Sommerakademien in Marburg1992 Institut für Grafik und Malerei, Marburg1993-1995 Studienreisen: Touraine, Languedoc1994 Mitglied der Malerinnengruppe Quart1998Mitglied der Ateliergemeinschaft Werkstatt Radenhausenseit 1998Kursleiterin für Aquarellmalerei an der VHS Marburg-BiedenkopfAusstellungen1996-2010 Teilnahme an den jurierten Ausstellungen des Marburger Kunstvereins (G)1997 Neun-Mal-Kunst, Kloster Arnsburg, Lich (G)1998 Burgwaldreize, Gemünden/W, Alter Bahnhof (G)2000 Teilnahme am Projekt 100 Türen, Marburg (G)Die Gruppe Quart zu Dritt, Galerie im Arbeitsgericht Marburg (G)Preisträgerin beim Kunstwettbewerb Patientendialog mit Herz2002Kulturelle Landpartie im Wendland, Dannenberg (G)2003 12. Stadtallendorfer Kunst- und Kulturtage (E)2004 Landestheater Marburg (E)Rathaus Biedenkopf (G)Frauenmuseum Bonn (G)2005 realisation interdisziplinär, Galerie von Loesch, Stuttgart (G)2007 Technologie- und Tagungszentrum (TTZ), Marburg (E)2008Kunstverein Wetzlar (G)Metamorphose eines Turms, Amöneburg (G)20101. Preis artist window Wettbewerb PaareKUNST:gerecht, Gießen (E)FormArt, Glinde (G)AlsterArt 10, Hamburg (G)2011Bildende Künstler der Gegenwart stellen sich vor,Galerie Kleiner Prinz Baden-Baden (G)Monochrom=monoton?, 25. Glinder Kulturwochen (G)1999-2014Gemeinsame Projekte der Werkstatt Radenhausen1998-2012Kursleiterin für Aquarellmalerei an der VHS Marburg-BiedenkopfAnkauf von Bildern durch das Landratsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf unddurch das Hessische Ministerium der JustizLies KruschwitzAm Gemeindehaus 635085 Ebdorfergrund06424 9237630176 96700850