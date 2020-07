Experimentelle Musik im Marburger Kunstverein, Samstag, 15. 8. 2020, 18 Uhr

Samstag, 15. 8. 2020, 18 Uhr„to be held for a long time“ - La Monte Young: composition 1960#7Jan Harborth, Kontrabass / Johannes Weber, VioloncelloJan Harborth Johannes WeberDer Titel ist die Spielanweisung des Klassikers der Avantgarde, „composition 1960#7“des Amerikaners La Monte Young, hier präsentiert von zwei Kasseler Musikern in derOriginalbesetzung und -dauer der Uraufführung. Bereits damals wurde das Werkkontrovers diskutiert, heute wird es auch gerne als „ground zero“ der minimal musicbezeichnet und hat wie kaum eine andere Komposition die Entwicklung der USamerikanischen Avantgarde geprägt. Ihr radikaler Aufbruch in neue musikalische Welten und ihre äußerste Redukton des Materials sind auch heute live gespielt - hier in Originalbesetzung und originaler Dauer der Uraufführung - ein besonderes Erlebnis.Jan Harborth (* 1964 in Münster) begann 1982 als Jungstudent im Fach Kontrabass amGrenzlandinstitut Aachen bei Jürgen Tomasso, bevor er 1985 sein Studium an derMusikhochschule Frankfurt bei Prof. Günter Klaus aufnahm. Er war mehrfach Preisträger und Bundessieger beim Wettbewerb "Jugend musiziert". Als Mitglied verschiedener Orchester, u.a. des Landes- und Bundesjugendorchesters, sammelte er erste Erfahrungen im Orchester.Schon während seines Studiums hatte er Zeitverträge an den Staatstheatern Wiesbaden und Stuttgart, sowie an den städtischen Bühnen der Stadt Frankfurt.Seit 1989 ist er als 1. Solobassist des Staatsorchesters Kassel engagiert. Jan Harborth ist ein gefragter Kammermusiker und betätigt sich auch pädagogisch. So hatte er zunächst von 1991 bis 1993 einen Lehrauftrag an der Musikakademie Kassel und assistierte von 1999 bis 2001 Prof. Christof Schmidt an der Hochschule für Musik in Detmold. Jan Harborth ist seit 2002 Dozent für Kontrabass und Musizierpraxis an der Musikakademie der Stadt Kassel "Louis Spohr".Johannes Berengar Weber spielte zunächst Schlagzeug und Klavier, bevor er sich dem Cello zuwandte. Er studierte Orchestermusik mit Hauptfach Violoncello und Nebenfach Gesang an der HfM "Hanns Eisler“ Berlin und der HfMDK Frankfurt/M bei Michael Sanderling und Daniel Robert Graf. Zusätzliche Impulse erhielt er auf zahlreichen Kursen, z.B. von Wolfgang Böttcher, Uzi Wiesel, Heinrich Schiff, David Geringas und Janos Starker. Bereits während des Studiums beschäIigte er sich intensiv mit unterschiedlichen Körperarbeiten und deren Einfluss auf das Musizieren und Unterrichten. Nach dem Diplom absolvierte er die dreijährige Ausbildung zum Lehrer für Alexander-Technik (ATVD) an der Alexander-Technik-Schule Berlin bei Jörg Aßhoff.Erste berufliche Erfahrungen sammelte er als studentische Aushilfe im Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, sowie als Honorarlehrkraft an der Musikschule Kriftel.Schwerpunkte seiner Arbeit auch auf Fortbildungen für Instrumentallehrer sindBewegungseffizienz, mentales Üben und Auftrittsvorbereitung. Er ist Mitglied im Alexander-Technik-Verband Deutschland (ATVD), dem Deutschen Tonkünstlerverband (DTKV), der European String Teachers Associa on (ESTA) und der Deutschen Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin (DGfMM). Johannes Weber ist stellvertretender Direktor und seit 2011 Dozent für Violoncello und Fachdidaktik an der Musikakademie der Stadt Kassel "Louis Spohr".Konzeption der Reihe „Experimentelle Musik“: Albert Kaul / Eintritt freiWeitere Konzerte im Jahr 2020 (immer um 18 Uhr):Sa, 5.9.2020: „femmes vocal“Chie Nagai, Silvia Sauer und Ute Wassermann, StimmeSa, 31.10.2020: „Marburger Studio“: SchattengesängeFrank Michael , Flöten / Andreas Rossmy, VioloncelloSa, 19.12.2020: Zu Beethovens 250er Geburtstag20 Pianist*innen spielen „Für Elise“Wegen der Corona-Pandemie kann sich diese Planung ändern. Aktuelle Informationen sind auf der Website des Kunstvereins zu finden: www.marburger-kunstverein.demarburger kunstverein e.v.Öffnungszeiten: Di – So 11 – 17 Uhr, Mi 11 – 20 Uhr / Eintritt freiGerhard-Jahn-Platz 5 (Biegenstraße 1) · 35037 Marburg · Tel. 06421-25882Mail: info@marburger-kunstverein.de · Homepage: www.marburger-kunstverein.deFacebook: www.facebook.com/Marburger.KunstvereinGeschäftsführerin Dr. Carola Schneider, Tel.: 0178-7303438, Mail: schneider@marburger-kunstverein.deMarburger Kunstverein- Ausstellungshaus und Artothek -Tel: 06421 - 917976 oder 0178 - 7303438 (Geschäftsführung)Tel: 06421 - 25882 (Sekretariat und Besucherservice)Gerhard-Jahn-Platz 535037 Marburgwww.marburger-kunstverein.de