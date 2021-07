Endlich Sommer! Endlich wieder Singen! 19.07. 2021 – 28.08.2021 Chöre Kultur Haus

Imfindet jede Stimme ihren Klang.Während der Sommerferien laden Marburger Musikpädagog:innen zum Singen ein: gemeinsam, individuell, in vielen Farben und Stilen – für jede und jeden ist etwas dabei.Das CHÖRE KULTUR HAUS bietet den passenden Rahmen: im großen Saal, gut zu lüften und zusätzlich mit Luftreinigern ausgestattet, ist genug Platz für alle – zum Singen, Tanzen oder Trommeln. Das Hygienekonzept entspricht den jeweils aktuellen Regeln.Für wen? Für alle!✓ Kinder, Großeltern, Familien – „das können wir gemeinsam machen!“✓ Neugierige – „ich habe noch nie gesungen, möchte es aber mal ausprobieren“✓ Chorneulinge – „vielleicht finde ich ja meinen künftigen Chor?“✓ Chorexperten – „endlich mal wieder guten Chorklang erzeugen…“✓ Bewegungsfreudige, Ausdruckswillige, Rhythmusfans – „tanzen, trommeln, mich ausprobieren!“Hinweise: Der Zugang zu den Workshops wird empfohlen mit dem 3-G-Schlüssel: geimpft, genesen, getestet (jeweils mit gültigem Nachweis). Das Chöre Kultur Haus ist leider nicht barrierefrei zugänglich.Anmeldungen bitte per Mail an: choerekulturhaus-mr@gmx.de.Das komplette Programm finden Sie außerdem hier: https://www.musikschule-marburg.de/choere_kultur_h... Wir danken der Musikschule Marburg für die freundliche Unterstützung.19.07. 2021 – 28.08.2021Was läuft wann?Der MUND ist aufgegangen… (Wochenende)23.-25.7.Anselm RichterCajon „Die Trommelkiste“25.07.Peter BuschkaSingen mit Kindern28.7.Beate LambertJiddische, russische, israelische Lieder28.7.Beate LambertKlang des Herzens – die eigene Stimme entdecken30.7.Jean KleebCajon „Die Trommelkiste“31.07.Peter BuschkaKlaudy Days (externer Workshop)31.7./1.8.Klaudia HebbelmannCajon „Die Trommelkiste“01.08.Peter BuschkaHeilsamkeit des Singens4.8.Beate LambertSingen zur Ukulele4.8.Beate LambertGuten-Morgen-Singen10.8.-12.8.Klaudia HebbelmannGuten-Morgen-Singen17.8.-19.8.Klaudia HebbelmannFanny und Felix21./22.8.Mareike HilbrigPolitische Lieder für Anfänger23.8.Gerd SchieblAlte Lieder, neu gesungen25.8.Beate LambertGanz Ohr: Tinnitusprophylaxe durch Singen und Qi Gong23.8.Beate LambertWir singen alte Schlager23.8.Beate LambertPolitische Lieder für Fortgeschrittene23.8.Gerd SchieblKlang des Herzens – die eigene Stimme entdecken28.8.Jean KleebBiodanza29.8.Ulrike Kluger +Almuth WesteckerWer bietet was?Chöre Kultur HausGeorg-Voigt-Straße 8935039 MarburgWie komme ich hin?Direkt vor dem Haus befindet sich eine Haltestelle der Linie 8. Parkplätze für Workshopteilnehmer sind an der alten Universitätsbibliothek ausreichend vorhanden – nur wenige Gehminuten zum Chöre Kultur Haus.