EINLADUNG ZUM TURM-FEST der Islamischen Gemeinde Marburg, 12. September 2021 um 14 Uhr

der Islamischen Gemeinde MarburgundVERGABE DES CHRISTIAN – MEINEKE – PREISES 2021Sehr geehrte Damen und Herren,liebe Freunde und UnterstützerInnen – Assalamu aleikum – Der Friede Gottes sei mit Ihnen,Vor ziemlich exakt einem Jahr am 13. September 2020 haben wir bei schönstem Sonnenschein im CORONA-Loch endlich die lang ersehnte Eröffnung des Marburger Kultur- und Bildungszentrums mit Moschee gefeiert. In Gegenwart zahlreicher Mitglieder der politischen Parteienlandschaft und wichtigen gesellschaftlichen und religiösen Persönlichkeiten der Universitätsstadt konnte das Open-Air-Event feierlich zelebriert werden.Auch wenn das Gemeindezentrum noch immer nicht bis ins letzte Detail fertig gestellt ist, wird jetzt gerade mit Hochdruck an der Fertigstellung des Turms (eines angedeuteten Minaretts) gearbeitet. Das Kunstwerk verbindet in Farben, Formen u. Materialien orientalische und europäische Architektur – ein perfektes Zusammenspiel für die MARBURGER Moschee…Damit wird die Moschee herausragender und würdiger Ort geistigen und gesellschaftlichen Lebens in Marburg – und eine Ergänzung zu den zahlreichen wertvollen Sehenswürdigkeiten der Universitätsstadt.Wir freuen uns, Sie am Sonntag, dem 12. September 2021, um 14 Uhr ins bzw. vor das neue Marburger Kultur- und Bildungszentrum mit Moschee einladen zu dürfen. Im Anschluss erfolgt die Preisverleihung des Christian – Meineke – Preises durch OB Dr. Thomas Spies.Es wäre uns eine Ehre, Sie und Ihre Begleitung unter unseren Gästen begrüßen zu dürfen.Mit freundlichen Grüßen und SalamProf. Dr. med.Bilal Farouk El-ZayatVorsitzender Islamische Gemeinde Marburg e.V.U.A.w.g. bis zum 10.09.2021 an info@ig-marburg.de