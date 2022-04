Einladung zum Fastenbrechen im Fastenmonat Ramadan

alljährlich feiern die Muslime auf der ganzen Welt den Fastenmonat Ramadan (in diesem Jahr vom 02.04. bis 02.05.). Diesen Anlass möchten die Initiative für Menschenrechte und Freiheit Marburg dazu nutzen, um den gegenseitigen Dialog, die Begegnung und das Miteinander in unserer Stadt weiter zu fördern.Das diesjährige gemeinsame Fastenbrechen in Marburg findet statt am Samstag, 30.04.2022 in der lutherischen Pfarrkirchengemeinde St. Marien (Lutherischer Kirchhof 1, 35037 Marburg) Einlass ab 19.45 Uhr. Das Programm beginnt um 20:00 Uhr, das Fastenbrechen um 20.50 Uhr.Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesem Abend ebenfalls persönlich begrüßen zu dürfen.Wir bitten um Anmeldung bis zum 22.04.2022 per E-Mail (ihrf.marburg@gmail.com). Bitte teilen Sie uns, mit wie viel Personen Sie teilnehmen werden.Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.Mit freundlichen GrüßenSerdar Gülec, IHRF Marburg