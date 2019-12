Einladung zum Adventlichen Musikgottesdienst zum Zuhören und Mitsingen

unter der Leitung von Chorleiter Jean Kleebin der(Reitgasse 2, unterhalb Café Vetter).Der Chor präsentiert auch in diesem Jahr wieder viele bekannte und internationale Weihnachtslieder.Pfarrer Wolfgang Huber führt durch den Gottesdienst, Pfarrerin Andrea Wöllenstein wird Weihnachtsgeschichten vorlesen.Die Orgel wird von Gerold Vorrath gespielt, abschließend begleitet er den Chor bei seinem beeindruckenden, gemeinsamen Musikstück "Hark! The Herald angels sing".Die Sängerinnen und Sänger des Chores "Joy of Life" sowie Chorleiter Jean Kleeb dürfen wieder auf ein erfolgreiches, innovatives, musikalisches Jahr zurückblicken.Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit unseren Auftritten immer wieder auf positive, freundliche Resonanz bei unseren zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern stoßen und i(I)hre Begeisterung uns daher motiviert und inspiriert, uns neuen Projekten zu widmen.Im kommenden Jahr feiert "Joy of Life" sein 25 Jähriges Bestehen … freuen Sie sich mit uns auf unsere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2020!Für Ihre treue Begleitung unserer musikalischen Veranstaltungen in diesem Jahr bedanken wir uns sehr und wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, zufriedenes, gesundes, neues Jahr!Chor "Joy of Life"der Kurhessischen Kantorei Marburgi.A. Heidi Becker